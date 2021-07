uno-studio-di-design-riporta-in-vita-le-tradizioni-della-spagna

La storia di Studio Erhart è una lettera d’amore alla Spagna e alle sue tradizioni. Fondato due anni fa dalla designer Federica Palacios Erhart, con origini argentine, svedesi e svizzere e da Mercedes Salazar-Simpson Erhart, storica dell‘arte e archeologa, lo studio nasce con il desiderio di valorizzare gli artigiani spagnoli, facendo rivivere le antiche tradizioni dimenticate e creando degli oggetti di design che vanno dai tessuti per la casa, ai complementi per la tavola, agli elementi d’arredo, che durino nel tempo. «Un paio di anni fa, abbiamo iniziato a lavorare insieme su alcuni progetti di Federica in Svizzera – spiegano – Mercedes tornava sempre a Madrid, dove vive, alla ricerca di artigiani il cui mestiere, purtroppo, era scomparso al di fuori della Spagna per creare i pezzi che avrebbero disegnato in esclusiva per i clienti di Federica. Così sono nati i primi disegni per lo Studio Erhart». Poco dopo è entrata a far parte della squadra Camila Salazar Simpson Erhart: dopo aver lasciato la sua carriera di avvocato aziendale si occupa del lato commerciale dello Studio.

Le vostre scelte di vita vi hanno influenzato nella decisione di creare il marchio?

«Assolutamente sì. La lunga esperienza di Federica come interior designer e il suo gusto impeccabile sono fondamentali per capire le esigenze dei nostri clienti e il processo di progettazione. Mercedes, invece, grazie al suo background accademico di storica dell’arte e alla sua acuta sensibilità, ha sempre cercato ispirazione nelle cose belle ovunque. Insieme a Camila, hanno deciso di creare lo Studio Erhart come riflesso di queste scelte di vita e delle diverse personalità».

Perché avete scelto Madrid?

«Studio Erhart nasce dal nostro amore per gli artigiani spagnoli, la loro abilità e il loro patrimonio. Per noi è stato naturale scegliere Madrid come base! Inoltre, essere vicini e in contatto permanente con i nostri artigiani è una parte essenziale del nostro processo creativo, per questo per noi non potrebbe esserci posto migliore. Mercedes si è trasferita a Madrid circa 30 anni fa, quando si è sposata con un uomo d’affari spagnolo e Camila, sebbene sia nata a Ginevra, ha sempre vissuto lì. Federica vive ancora a Ginevra dove ha sede il suo studio di interior design».

Come funziona il processo di produzione di Studio Erhart?

«In due modi: nella maggior parte dei casi, partiamo dall’idea di qualcosa che vogliamo creare e poi andiamo alla ricerca dell’artigiano perfetto per realizzarlo. Oppure, nel caso in cui stiamo già lavorando con cui già lavoriamo, progettiamo oggetti che si adattino alle loro abilità peculiari. Ogni creazione ha un processo di fabbricazione lungo e intricato dove il dialogo e la fiducia tra gli artigiani e tra di noi sono fondamentali».

Che tipo di oggetti create?

«Ci piace progettare e creare oggetti fatti per durare, sia che siano strettamente per la casa o che riflettano uno stile di vita con cui ci identifichiamo, dalle lampade, ai cuscini, alle coperte, alla biancheria per la casa, alle candele profumate, agli accessori, ecc. E molto presto, mobili su misura dai migliori artigiani spagnoli».

Quali sono le vostre fonti di ispirazione?

«Ci ispiriamo molto alle nostre esperienze personali in giro per il mondo. È il caso della collezione Pampa, una serie di oggetti che riflettono il nostro amore per l’Argentina, il Paese dove sono nate Mercedes e Federica. La collezione Sevilla, invece, è un riflesso del patrimonio andaluso e della cultura di questa meravigliosa città. Infine, le collezioni di biancheria Pablo e Diego sono un omaggio agli artisti spagnoli che amiamo, Pablo Picasso e Diego de Velázquez.

Come definireste lo stile di Studio Erhart?

«Progettiamo e creiamo oggetti senza tempo per la casa. Rifiutiamo la cultura dell’usa e getta, ormai insostenibile. Crediamo che la casa sia un riflesso di noi stessi, delle nostre scelte di vita e delle nostre esperienze, e che quindi non dovrebbe cambiare di stagione in stagione. Ecco perché ci concentriamo così tanto sulla qualità: perché vogliamo che i nostri oggetti durino nel tempo e accompagnino i nostri clienti per gli anni a venire».

Il team di Studio Erhart

Come avete conosciuto gli artigiani coinvolti nel progetto?

«Mercedes, sempre attenta alla qualità e all’abilità, conosceva la maggior parte degli artigiani con cui lavoriamo attualmente e altri sono stati trovati grazie al passaparola. Dato che abbiamo un rapporto così stretto con i nostri artigiani, ci affidiamo a loro per i riferimenti quando abbiamo bisogno di trovare qualcuno con una nuova abilità per le nostre nuove creazioni».