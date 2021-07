uno-weekend,-anna-falchi-sbaglia,-convertini-la-corregge-e-lei-si-giustifica,-momenti-di-grande-imbarazzo-in-studio

Uno weekend, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini sta piacendo tantissimo anche perchè questa coppia è molto ben collaudata avendo già condotto le estati scorse altri programmi tutti molto apprezzati. Entrambi hanno dichiarato di trovarsi reciprocamente bene insieme e, sia l’una che l’altro, hanno sempre sottolineato, in ogni intervista rilasciata, la gentilezza e il garbo del collega.

Per loro ritrovarsi è sempre un piacere anche perchè il risultato finale è molto gradito dal pubblico che li segue da casa che avverte la grande sintonia che c’è tra di loro e che dunque assiste ad un programma dove traspare tanta serenità ed armonia assicurando quella tranquillità che ogni trasmissione di intrattenimento dovrebbe assicurare.

Anna Falchi fa una gaffe in diretta

Ieri, sabato 24 luglio, a Uno Weekend, nella parte finale, Anna Falchi stava chiudendo la puntata ma ha commesso una gaffe.

Vediamo cosa è accaduto.

La conduttrice, chiuso il collegamento con l’inviata Barbara Di Palma ha salutato rimandando l’appuntamento con i telespettatori alla settimana successiva pensando che fosse, invece che sabato, domenica e così ha detto: “Ci vediamo la settimana prossima sempre a Uno Weekend”. Ma, prontamente, è intervenuto l’altro conduttore, Beppe Convertini che l’ha corretta: “No, domani ci vediamo anche con Barbara.”

E Anna Falchi capendo subito l’errore in cui era incorsa ha rimediato dicendo tra le risate:

“Ah si è vero sto ancora dormendo.”

A Uno weekend altra gaffe dei conduttori

Anna Falchi e Beppe Convertini, conduttori di Uno Weekend sono incorsi in errore confondendo Enrico Vanzina con Pascal Vicedomini.

Infatti, Beppe Convertini ed Anna Falchi hanno presentato ai telespettatori un collegamento, non solo dicendo che l’ospite sarebbe stato Pascal Vicedomini ma c’era Enrico Vanzina ma intervistandolo e facendolo parlare convinti di stare a chiacchierare con Vicedomini mentre si trattava del regista Vanzina. I due conduttori, non rendendosi conto della gaffe e, dunque, continuando a confondere Enrico Vanzina per Pascal Vicedomini hanno proseguito l’intervista ma poi è stato Vanzina che ha chiarito dicendo: “Pascal non c’è ci sono io, io sono Enrico Vanzina”.

Qualche tempo fa, prima di cominciare l’avventura con Uno weekend, Anna Falchi aveva dichiarato: “Io mi sveglio sempre presto la mattina, sono ipercinetica, non sono in grado di sdraiarmi sul divano e rimanere immobile. Lavorare è un toccasana e alzarmi presto è una botta di adrenalina”.

E poi: “Sono grata alla Rai della fiducia che ha risposto in me, spero di ripagare il pubblico con la mia vitalità e accompagnarlo in una stagione di ripartenza”.