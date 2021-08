uno-weekend,-beppe-convertini-fa-una-clamorosa-gaffe-e-in-studio-cala-il-gelo,-il-web-lo-massacra-“ma-a-che-pensavi?”

Uno Weekend la trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini piace molto e a piacere davvero tanto è la coppia che fa arrivare, al pubblico che guarda da casa, la loro armonia e la loro complicità. I due, infatti, oltre ad essere colleghi sono anche amici e si stimano tantissimo. Provano uno per l’altro un affetto sincero che non nascondono e questo rende il programma molto piacevole e gradevole da seguire perché si respira un’aria molto rilassata.

Beppe Convertini fa una incredibile gaffe in diretta

Ieri a Uno weekend è andato ospite Vito dell’Aquila reduce da Tokyo 2020, dove ha vinto il suo primo oro olimpico nel taekwondo. Beppe Convertini, molto contento di averlo ospite in studio l’ha intervistato forse, però, ponendo poca attenzione a ciò che il giovanissimo atleta gli stava dicendo.

Infatti, il ragazzo ha spiegato di aver dedicato la vittoria al nonno che non c’è più al quale lui era tanto legato e che è morto poco prima che lui partisse per i Giochi Olimpici. Vito Dell’Aquila ha detto: “Mio nonno è stata una figura molto importante. Lui mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava sempre male, però diceva sempre: ‘Vito vincerà le Olimpiadi’. Era sicuro, io magari dubitavo e invece alla fine ha avuto ragione”. E poi il ragazzo ha detto che dopo la vittoria al rientro in Italia: “Sono andato a trovare mio nonno”. E Beppe Convertini gli ha chiesto: “E come sta il nonno?”. Tutti sono rimasti qualche secondo in silenzio poi il ragazzo ha detto: “Sono andato al cimitero, per portargli un saluto”. E Convertini resosi conto della terribile gaffe ha commentato così chiedendo scusa. Ma a quel punto sui social si sono scatenati chiedendosi a cosa stesse pensando Convertini durante l’intervista se non si era reso conto dei ciò che gli aveva raccontato il ragazzo a cominciare proprio dalla mancanza del nonno scomparso da poco.

Anna Falchi parla di Beppe Convertini

Anna Falchi ha rilasciato un’intervista a ‘Tele Sette‘, in occasione della quale ha parlato del collega dicendo: “Non è solo un collega, è un amico. E’ un vero professionista della tv che come me affronta il lavoro con serietà e senza screzi. Fra noi c’è un’alchimia vincente e il pubblico se ne accorge“.