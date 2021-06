Nell’Upper West Side di New York, vicino a Central Park, un appartamento terrazzato risalente ai primi del ’900 e parte di un complesso di case a schiera, è stato convertito in uno spazio elegante, luminoso e funzionale. “I clienti stavano cercando una piccola proprietà a New York. Qualcosa di speciale e intimo ma con molto potenziale. Ciò che rende questa proprietà più interessante di qualsiasi altra cosa sul mercato è la vicinanza a Central Park, lo spazio esterno con una vista incredibile di edifici storici come il Dakota e l’affascinante scala di volumi della casa stessa”, racconta Kyle O’Donnell, l’interior designer dello studio Gramercy Design, che oltre a rinnovare l’appartamento, ha creato una nuova narrativa ispirata all’essenza originale della casa.

Ph Emily Andrews

“A causa delle continue trasformazioni che ha subito la casa, tutti i dettagli originali erano andati persi in questi 100. Era necessario un disperato bisogno d’amore per riportare in vita lo spazio”, continua il designer.

L’appartamento è situato all’ultimo piano di un ex condominio trasformato in casa a schiera. La ristrutturazione è cominciata da zero, facendo attenzione a preservare gli elementi storici. “Doveva essere una ristrutturazione storicamente sensibile per reinventare i dettagli persi che un tempo erano parte del design originale. Pesanti modanature in gesso, pavimenti a spina di pesce e pareti bianche in gesso fanno da sfondo ai mobili e ai pezzi d’arte più moderni della collezione dei proprietari. Mentre la terrazza è stata curata dal paesaggista Jeffrey Erb Landscape Design, con l’intenzione di creare un’estensione del soggiorno”, racconta Kyle O’Donnell.

Ph Emily Andrews

Ogni arredo è stato attentamente progettato e coordinato per adattarsi perfettamente alle proporzioni intime dello spazio. “L’arredamento è scultoreo – continua il designer – ogni dettaglio può essere considerato un vero pezzo d’arte. Abbiamo un divano Vladimir Kagan in soggiorno, una poltrona in un velluto rosa BDDW, un tappeto di seta di The Rug Company abbinato a cimeli e pezzi vintage trovati su 1stDibs. Una stratificazione di pezzi vintage e moderni ma sempre iconici”.

Ph Emily Andrews

“Ho uno stile molto personale, ma ogni cliente e ogni progetto è spesso diverso l’uno dall’altro. Mi piace dire che gli spazi che disegno sono una manifestazione del proprietario della casa. È parte integrante del mio lavoro raccogliere tante informazioni sui proprietari di case – dal loro colore preferito fino a dove posizionano il loro spazzolino da denti. La vita è troppo breve per fare di nuovo la stessa cosa. Ripeto alcuni dettagli, ma per lo più mi piace apportare qualcosa di innovativo in ogni progetto”, conclude Kyle O’Donnell.