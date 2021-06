unomattina-estate,-brutta-sorpresa-per-il-conduttore.-l’ha-preso-anche-lui,-ora-che-succede?

Un imprevisto che non ci voleva per il conduttore di “Unomattina Estate” che è ormai alle porte: a rischio il debutto del giornalista.

La nuova stagione di “Unomattina Estate” non sembra cominciare nella maniera migliore possibile. Tra pochi giorni avrà inizio il programma e subito la trasmissione deve far fronte a un imprevisto che di certo non ci voleva.

Infatti sono alcune settimane che uno dei due conduttori della trasmissione, che andrà in onda da lunedì 28 giugno alle ore 7.10, è costretto a lavorare da remoto con i collaboratori e con gli autori.

Inoltre, come riportato da TvBlog.it, sembra che il conduttore non sia riuscito ancora a mettere piede negli studi del contenitore mattutino di Rai 1.

Si tratta di una situazione sicuramente non semplice che potrebbe continuare anche quando andrà in onda il programma su “Rai 1”.

Scopriamo chi rischia di non debuttare in studio il prossimo lunedì.

Unomattina Estate, debutto a rischio per il conduttore

Stiamo parlando di Giammarco Sicuro, che insieme a Barbara Capponi sarà al timone della versione estiva di “Unomattina“.

Il giornalista sarebbe risultato positivo al Covid. La positività al Coronavirus gli potrebbe impedire il debutto in studio alla guida del programma, previsto per lunedì 28 giugno alle ore 7.10.

LEGGI ANCHE —> Flavio Insinna, l’ultimo gesto è una vera follia. “Nessuno è così pazzo da..”

Infatti, in caso di mancata negatività al tampone, a cui si dovrà sottoporre prossimamente, l’uomo potrà esordire lunedì prossimo al timone della trasmissione solo in collegamento con gli studi del contenitore mattutino di Rai 1.

La conduzione da casa di un programma televisivo non sarebbe una novità assoluta in Italia. La stessa cosa è avvenuta in precedenza ad esempio con Alessandro Cattelan, Monica Giandotti e Carlo Conti.

LEGGI ANCHE —> Temptation Island, il ‘dramma’ prima dell’inizio: drastica decisione di una coppia

Lunedì 28 giugno in studio invece si troverà la collega Barbara Capponi, giornalista del “Tg1“, che condurrà in presenza, assieme a Giammarco Sicuro, o in collegamento con quest’ultimo, la prima puntata di “Unomattina Estate”.