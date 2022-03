unomattina-in-famiglia,-la-rai-decide-chi-saranno-i-conduttori-della-prossima-stagione:-chi-resta-e-chi-va

Unomattina in famiglia, contenitore mattutino del weekend di Rai Uno, sarà riconfermato anche per la prossima stagione. Lo rende noto TvBlog che aggiunge altri dettagli sulla questione, chiarendo in che modo i vertici di Viale Mazzini si muoveranno circa la conduzione del talk. Altrimenti detto, non c’è in vista alcuno scossone, vale a dire che Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli saranno di nuovo al timone del programma anche nella stagione 2022/2023. Dalla serie: squadra che vince non si cambia.

D’altra parte i risultati ottenuti dal trio sono più che soddisfacenti: Unomattina in famiglia, in onda dallo storico Studio 1 di Via Teulada di Roma (condiviso con I Fatti Vostri) il sabato dalle 8:25 alle 10:30 e la domenica dalle 6:30 alle 9:35, non di rado sfonda il muro del 20% di share, intercettando oltre 1.5 milioni di spettatori a puntata, numeri assolutamente positivi per l’ammiraglia della Tv di stato.

Innegabile inoltre che Timperi, Setta e Muccitelli formino un ottimo team, ben amalgamato, puntuale e preparato. Per tutte queste ragioni è giunta la riconferma in blocco. TvBlog anticipa infine che il contenitore televisivo, dalla prossima stagione, proprio per gli ottimi risultati ottenuti, potrebbe essere allungato, guadagnando più minuti di messa in onda. La Rai, per studiare i dettagli, ha tempo fino al prossimo autunno, quando decollerà la nuova stagione.

Unomattina in famiglia: la storia del programma e i suoi protagonisti

Unomattina in famiglia, spin off di Unomattina, è andato in onda per la prima volta nel lontano 1989, su Rai Due. Fino al 2010 è stato trasmesso sul secondo canale della tv di stato, per poi approdare sull’ammiraglia. Ad oggi ha alle spalle ben 32 edizioni, a cui va aggiunta quella attualmente in corso, la numero 33. Come sopra spiegato, fuori di dubbio che ci sarà pure la 34esima.

A ideare il talk ci ha pensato un guru della tv del Bel Paese, Michele Guardì. Unomattina, tra le altre cose, ha battezzato televisivamente parlando personaggi del calibro di Alberto Castagna, Alessandro Cecchi Paone e Massimo Giletti. Il programma ha assunto nel corso degli anni numerosi nomi: nel 1989 iniziò con il titolo Mattina 2, dal 1993 si cambiò e divenne Mattina in Famiglia che rimase come titolo fino al 2010 (per la stagione 2003-2004 prende il vecchio titolo In famiglia – Mattina 2), quando con il passaggio da Rai 2 su Rai 1 diventò Unomattina in Famiglia

