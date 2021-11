unomattina-in-famiglia,-monica-setta-arriva-in-ritardo-e-tiberio-timperi-dice:-“ormai-…”,-gelo-in-studio

Una nuova puntata di Unomattina in famiglia è andata in onda nella mattina di ieri, sabato 6 novembre 2021. Un appuntamento molto particolare che si è aperto in un modo davvero insolito. E proprio quanto accaduto ha molto divertito i telespettatori. Protagonista della vicenda la simpaticissima presentatrice Monica Setta. Ma esattamente, cos’è successo?

Monica Setta arriva in ritardo nello studio di Unomattina in famiglia

Unomattina in famiglia è un celebre programma televisivo in onda su Rai 1 e condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta affiancati da Ingrid Muccitelli. La puntata andata in onda nella mattina di sabato 6 novembre è stata diversa dalle altre e si è aperta in modo davvero molto particolare . Nello specifico con l’assenza della conduttrice Monica Setta arrivata poco dopo di fretta. Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli hanno aperto la puntata da soli e proprio la co-conduttrice rivolgendosi ai telespettatori ha affermato “Monica sta arrivando” mentre invece Timperi scherzando ha dichiarato “Ormai ci ha preso gusto” in quanto di recente era già accaduta la stessa cosa. Monica Setta poco dopo è arrivata sul palco di corsa e ha spiegato i motivi del suo ritardo raccontando di essere andata a rifare i capelli. Tiberio Timperi ha continuato a scherzare sull’accaduto e rivolgendosi alla collega ha affermato “Tu fai come nell’avanspettacolo, dove si passava più volte sul palco lentamente per avere applausi più lunghi“. Mentre invece la Setta, apparsa ai telespettatori con il fiatone, ha risposto semplicemente “Ho fatto una corsa“. Tale siparietto ha molto divertito i telespettatori a casa che non hanno perso l’occasione di sorridere per quanto accaduto.

Lo scatto sui social con Alvaro Moretti

Uno degli ospiti della puntata di sabato di Unomattina in famiglia è stato Alvaro Moretti ovvero il vicedirettore de Il Messaggero, storico quotidiano nazionale. Proprio i due conduttori non hanno perso l’occasione di fare una foto insieme all’uomo e lo scatto è stato poi pubblicato su Instagram al termine della puntata. Monica Setta ha poi commentato la fotografia in questione affermando “Foto storica e bellissima”.

L’appello per l’AIRC

Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta non hanno poi perso l’occasione di lanciare un appello ai telespettatori invitandoli a sostenere l’AIRC ovvero l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro. L’appello in questione è stato lanciato nell’anteprima della puntata e nello specifico i conduttori hanno invitato i telespettatori ad effettuare delle donazioni al numero 45521.