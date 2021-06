un’organizzazione-per-i-diritti-umani-chiede-un-“accordo-di-parigi”-contro-le-fake-news

Avaaz chiede che, come per il clima, Stati e aziende si uniscano per combattere il proliferare della disinformazione in rete

La pandemia di Covid-19 non è stata l’unica epidemia a colpire il mondo negli ultimi anni. Parallelamente alla diffusione del virus, anche un’infodemia (un’epidemia di fake news e disinformazione, cioè una propagazione incontrollata di informazioni ad alta pericolosità sociale) si è diffusa. Secondo una ricerca compiuta da Avaaz, un’organizzazione internazionale che si occupa di diritti umani, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube sono stati i canali dove è avvenuta in misura maggiore la diffusione di fake news sul coronavirus. Per questo l’ong sta chiedendo a stati e aziende di unirsi in una sorta di accordo di Parigi, come quello sul clima, per frenare il dilagare della disinformazione.

Durante la pandemia, nonostante gli sforzi intrapresi per limitarne la circolazione, Facebook è stata la piattaforma dove è stato diffuso il maggior numero di fake news relative a Covid-19. Secondo l’analisi di Avaaz, circa il 68% di tutti i contenuti disinformativi, condivisi sulle diverse piattaforme, provenivano proprio dal social di Mark Zuckerberg. YouTube invece è risultata essere la piattaforma meno in grado di agire per contenere la disinformazione, con il 92% di contenuti fake non rimossi, rispetto alla media del 37% delle altre piattaforme. La ricerca ha inoltre rilevato una grande differenza tra le azioni intraprese per combattere la disinformazione a seconda della lingue di riferimento. L’84% delle fake news sul Covid-19 diffuse in italiano non sono state rimosse o bloccate, rispetto al 29% di quelle in inglese e al 20% in spagnolo.

🔴 LIVE NOW 🔴 🇪🇺 Is the EU on the cusp of a Paris Agreement for Disinformation? We certainly hope so! Watch our webinar with some of the key decision-makers now and join in the conversation via #EUvsDisinfo https://t.co/z2gcKismny — Avaaz (@Avaaz) June 24, 2021

Per questo Avaaz sta proponendo un accordo per combattere la disinformazione, che dovrebbe riunire stati e aziende per rafforzare l’impegno nel limitare la diffusione di contenuti falsi e pericolosi. “Stiamo affrontando un’enorme minaccia verso il nostro ambiente informativo”, ha detto in un’intervista a Euractive Luca Nicotra, direttore della campagna di Avaaz contro la disinformazione: “Ecco perché abbiamo bisogno di azioni ambiziose per proteggerci”. Nicotra si è poi detto incoraggiato dalle nuove disposizioni relative al Codice di condotta sulla disinformazione, proposte recentemente dalla Commissione europea, sottolineando però come manchino specifiche sanzioni per chi violi il codice e disposizioni adeguate per il monitoraggio delle piattaforme.