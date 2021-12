Uomini e Donne, Addio ad Isabella Ricci. Il Dramma a Natale, Maria de Filippi distrutta: “Mi dispiace”. Fan sotto choc

Uomini e donne, Isabella Ricci e il dramma privato: “Perché volevo che il Natale non arrivasse mai”

Isabella Ricci, dama del Trono Over di Uomini e Donne, in una intervista sul Magazine dedicato al programma parla della sofferenza di non aver avuto figli. Per lei il Natale rappresenta un periodo strano, in quanto per molti anni ha addirittura desiderato che non arrivasse mai o che almeno passasse in modo veloce. In quegli anni si sentiva sola “senza famiglia, senza figli” che avrebbe voluto. Mentre le sue amiche si organizzavano per trascorrere al meglio le feste natalizie, lei progettava invece “di scappare lontano”. Non decorava nulla, non faceva l’albero. Quest’anno, poi, crede che per lei “sarà una festa stupenda”.

Al suo fianco infatti c’è Fabio, il cavaliere con cui ha lasciato il programma di Maria De Filippi. “Di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici”, anticipa la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Negli ultimi anni la Ricci ha ritrovato la serenità. Il fatto di non avere avuto figli per Isabella rappresenta “un rammarico che in un angolo della mia testa è sempre presente”, chiarisce.

“Non intendo ‘ammalarmi’ per il rimpianto di non essere diventata madre, preferisco renderla più bella accogliendo i figli del mio compagno”. Con Fabio si è ritrovata dentro una famiglia, tanto che ha già accolto nella sua vita i figli di lui. Ma a quale collega di Uomini e Donne farebbe un regalo? Sicuramente a Diego Tavani e a Marcello Messina. A loro regalerebbe un “libro che si intitola Distacchi di Judith Viorst, aiuta a capire in che modo staccarsi da coloro che ti fanno stare male”, conclude.

