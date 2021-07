uomini-e-donne,-alessandro-d’amico-dona-rene-alla-sorella:-il-racconto

Alessandro D’Amico trapianto di rene – Solonotizie24

Alessandro D’Amico ha colpito il web e i propri fan mettendo in atto un gesto che gli ha permesso di salvare così la vita alla sorella, Federica. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così deciso di donare il proprio rene alla donna salvandole così la vita.

Un gesto splendido, messo in atto dall’ex corteggiatore che già negli anni passati aveva lasciato il pubblico di Uomini e Donne senza parole grazie al bellissimo percorso fatto nel programma. Alessandro D’Amico, ex protagonista del Trono Gay, ha poi concluso il suo percorso al fianco di Alex Migliorini insieme al quale aveva intrapreso una bellissima relazione e un sentimento molto forte finito poi in una bolla di sapone, anche se i due a oggi continuano a essere comunque molto legati.

A tenere banco nel mondo del web, però, troviamo la pubblicazione di un post molto importante per Alessandro D’Amico che ha deciso di condividere con i fan cosa sta succedendo nella sua vita adesso, e in quella della sorella Federica.

Alessandro D’Amico dopo Uomini e Donne

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Alessandro D’Amico ha incantato il pubblico di Uomini e Donne grazie al percorso fatto al fianco di Alex Migliorini, anche se la loro relazione si è poi conclusa diverso tempo dopo la scelta dell’ex tronista del Trono Gay.

Alessandro D’Amico, che da diverso tempo ormai vive e lavora a Barcellona, ha fondato un brand che si occupa principalmente di Life Style, ma nel momento in cui la sorella Federica ha avuto davvero bisogno di lui non ha esitato nemmeno un secondo mettendo a sua disposizione della donna anche il suo corpo donandole un rene non appena ha scoperto di essere compatibile per il trapianto.

Alessandro D’Amico trapianto di rene – Solonotizie24

“Questa volta non solo scappato…”

Alessandro D’Amico non ha detto nulla in merito alla malattia che ha colpito la sorella e le problematiche che hanno reso necessario così il trapianto di rene, per l’ex corteggiatore, però, si è trattato del ripetersi della storia quando poco più ventenne ha visto la madre soffrire probabilmente per le stesse motivazioni.

Nel post in questione, infatti, è possibile leggere il seguente messaggio scritto da Alessandro D’Amico: “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!”. L’ex corteggiatore ha poi concluso dicendo: “Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino… un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza”.