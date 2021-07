Uomini e Donne Alessandro e Stefania, è finita: “Non me lo sarei aspettata”

È finita tra Alessandro Bizziato e Stefania Montu del Trono Over di Uomini e Donne. Avevano fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi, qualche mese fa, per raccontare al pubblico come stava procedendo la loro storia d’amore. Tutto stava andando nel migliore dei modi, ma l’imminente partenza dell’ex cavaliere stava già generando non poca preoccupazione in Stefania.

Lei stessa, al centro dello studio, aveva rivelato che la distanza avrebbe indubbiamente messo a dura prova la loro relazione e così è stato. Purtroppo la prova non l’hanno superata. Questa estate, per motivi di lavoro, Alessandro si è dovuto spostare per motivi di lavoro. Scendendo nel dettaglio, Bizziato da giugno si trova a Riccione.

Ed ecco che ora Stefania Montu annuncia la rottura con Alessandro. L’ex dama del Trono Over condivide un post che la ritrae felice insieme a Bizziato a Mantova. “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili”, così inizia il suo messaggio su Instagram. Fa presente che, purtroppo, è necessario accettare il fatto che loro il loro legame si è “spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro”.

Ricorda che Alessandro ha iniziato a lavorare a Riccione e dallo scorso 23 giugno “non ci si sente più”. Una rottura improvvisa la loro, tanto che sono diversi i commenti dei fan delusi di fronte a questa notizia.

“La scusa del telefono che non gli (funziona) sarà anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare”

Stefania non si limita solo a rivelare che c’è stato un addio tra loro, sembra voler anche lanciare qualche accusa a Bizziato. Prosegue poi con il suo messaggio, facendo notare che un amore finito genera dei sentimenti contrastanti.

Indubbiamente ora c’è dolore, ma bisogna guardare avanti e conservare comunque i momenti belli “che meritano di essere ricordati”. Un annuncio un po’ al veleno quello della Montu, che pare voler lanciare qualche piccolo attacco.

Nei commenti, rispondendo ai fan più delusi, afferma: “Non è oro tutto ciò che luccica”. A chi, invece, le chiede dove siano finite tutte le belle parole uscite dalla bocca di Alessandro, l’ex dama risponde: “Non mantenute”.

La loro storia d’amore ha emozionato tutti all’interno del programma di Maria De Filippi e fuori. Dopo pochissimo tempo in trasmissione, lo scorso anno Alessandro e Stefania avevano lasciato il Trono Over per viversi lontano dai riflettori.

Con i loro caratteri così diversi, si sono compensati a vicenda in tutti questi mesi, ma sembra che i sentimenti non siano bastati a far funzionare al meglio la love story nata nello studio di Canale 5.

In un’intervista su PiuDonna, uscita subito dopo l’annuncio, Stefania entra nel dettaglio sulla rottura. Secondo il suo racconto, il 19 giugno l’ha raggiunto per festeggiare insieme il suo compleanno. Pare, però, che lui abbia preferito stare con le persone che ha incontrato a Riccione.

“Tanto da non dormire nemmeno insieme a me”, dichiara l’ex dama. Alla fine ha capito che “l’amore è anche imparare a rinunciare all’altro”. Non ha rimpianti e ha ormai scelto di lasciare che Alessandro viva la sua esperienza lavorativa a Riccione senza di lei.

Lei, però, non aspetterà il suo ritorno. Poi fa presente che la differenza tra loro è sempre stata che l’ex cavaliere “vive solo oggi”, mentre Stefania pensa anche al domani. Non si sarebbe mai aspettata di non sentirlo più “perché ha il telefono rotto”.

Sebbene sia serena, è chiaramente dispiaciuta di non sentirlo più. La cosa che più l’ha delusa sarebbe “la scusa del telefono“. Pensa, a questo punto, “di non aver perso nulla di importante”. Le dispiace essere “così fredda e cruda” ma questa è la sua verità.

A detta di Stefania, Alessandro non aveva più voglia di stare con lei.