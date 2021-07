uomini-e-donne,-alessio-sorpreso-con-un’altra:-reazione-fiume-di-samantha

Alessio Cennicola e Samantha Curcio, freschi dell’esperienza a Uomini e Donne, sono finiti nelle scorse ore al centro di un gossip rovente. Il 27enne capitolino è stato adocchiato con un’altra donna: in un amen si sono diffusi retroscena di un ipotetico tradimento ai danni della fidanzata. A lanciare la bomba ‘rosa’ è stata l’influencer Deianiro Marzano, personaggio attivo su Instagram ed esperta di di dinamiche gossippare che ha postato una fotografia in cui si nota Alessio abbracciato a una giovane in un locale di Villa Borghese, nota località della Capitale.

L’immagine, seppur sfocata, lascia poco spazio a dubbi: quella donna non è Samantha e l’abbraccio e gli sguardi scambiatisi con Cennicola appaiono alquanto arditi. Insomma, il feeling è palpabile osservando l’istantanea. La questione è subito giunta all’orecchio della Curcio che ha provveduto a informare i suoi fan circa la vicenda che si è venuta a creare, non sottraendosi. Anzi, ha replicato su ogni punto della faccenda. Su Instagram ha così precisato di aver sentito Cennicola e di aver avuto rassicurazioni sul fatto di non essere stata tradita. Tuttavia ha ammesso che la relazione sta attraversando un momento non facile e che non tutto procede a gonfie vele:

“A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio rispondere. Solo io so come sto, io e Alessio abbiamo altri problemi di altra natura, come due ragazzi normali. Vi chiedo rispetto, chi mi conosce sa come sono fatta. Speculare sui sentimenti è la cosa più lontana dal Mio modo di essere. Ho rifiutato tante sponsorizzazioni perché non reputavo educativi i prodotti, ora mi faccio fare carne da macello per quello che ho sempre reputato la favola della mia vita? Chi pensa questo, smetta di seguirmi ora. Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare, ma non voglio entrare in meccanismi schifosi”.

E ancora: “Chi costruisce la sua carriera vendendo l’anima al diavolo non ha a che fare con me. Il mio rapporto con Alessio è basato su sincerità e correttezza, in ogni cosa. Solo chi ha il marcio dentro può pensare male. E comunque ho avuto le prove che non c’è stato un bacio”.

Samantha ha poi spiegato che la ragazza immortalata con Alessio è una sua amica storica, che tra l’altro avrebbe il cuore occupato vivendo una love story con un altro uomo. Dall’altro lato ha sottolineato che gli scatti trapelati non sono “foto carine”. Anzi, “lasciano intendere”. Insomma, la Curcio da un lato nutre la convinzione di non essere vittima di corna, dall’altro non si nasconde dietro a un dito e mette in guardia il compagno dall’avere determinati atteggiamenti con altre persone.

Non solo: l’ex volto UeD ha raccontato di aver chiamato direttamente la giovane sorpresa con Cennicola, avendo avuto direttamente da lei rassicurazioni. Quindi Samantha ha ribadito una volta di più di non essersi assolutamente messa d’accordo per creare un finto scoop. Non resta che attendere e capire su che binario si incardinerà la storia tra la Curcio e Alessio. Perché anche se non c’è stato alcun tradimento, i problemi nel rapporto non mancano.