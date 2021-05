uomini-e-donne,-ancora-offese-a-samantha:-il-commento-che-fa-infuriare-alessio

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno lasciato insieme Uomini e Donne ormai da settimane, ma i leoni da tastiera non vogliono ancora arrendersi. L’ex tronista era consapevole di esporsi a critiche partecipando al programma, lei stessa ha fatto un bel discorso nel giorno della scelta. A volte si è fatta anche una risata, di sicuro non si lascia abbattere da ciò che le scrivono. Tuttavia quelle che sta ricevendo in questi giorni non sono critiche, ma vere e proprie offese gratuite. In un’epoca in cui si parla tanto di accettazione, di bodyshaming e di cyberbullismo purtroppo c’è ancora gente che non si arrende sul Web.

Già qualche giorno fa Alessio è sceso in campo per difendere la sua fidanzata contro commenti poco carini sul suo aspetto fisico. Oggi è successo di nuovo. Un commento triste arrivato sui social a cui ha risposto anche Samantha, perlopiù per invitare altre ragazze a non stare male se leggono certe parole. Alessio invece ha deciso di parlare ancora una volta contro il bodyshaming. Lo ha fatto con dei video in cui era decisamente arrabbiato, ma mantenendo una certa compostezza che rende il suo messaggio più forte. E più chiaro. Non ha avuto bisogno di alzare la voce per far capire che questa gente vale zero, insomma.

Ma cosa c’era scritto in questo commento? Una serie di cattiverie messe in fila, dal criticare le foto di Samantha dicendo che sono tutte in primo piano perché non saprebbe mettersi in posa ad altre offese. Poi questo utente le ha ancora scritto che dovrebbe cambiare abbigliamento, perché “certi abitini non puoi permetterteli”. Hanno offeso non solo il suo aspetto per il peso, ma anche per l’altezza e persino le sue gambe. Il caro utente in questione si è anche adirato, invitando Samantha a prendere consapevolezza di tutto questo: “Ca…o capiscilo, no? Usa abbigliamento consono, non vedi? Mah”. Oltre alla cattiveria, insomma, anche l’arroganza.

Alessio è subito intervenuto dicendo che non si stancherà mai di difendere Samantha, ma lo fa non solo per lei. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco”, così ha definito la ragazza che ha scritto quel commento. “Sono schifato, voglio portare avanti questa battaglia fino alla morte. Voglio far capire a tutti quanto la gente fa schifo”, ha aggiunto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non lo fa solo per Samantha, lo fa per tutte le donne che possono sentirsi ferite da certe parole. Non ha nascosto lo stupore nel vedere che certi commenti arrivano proprio dalle donne e non capisce perché ci sia questa cattiveria tra donne.

Ha invitato le ragazze che gli scrivono per problemi simili a non dare importanza a questi commenti: “Sono sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero”. Ha concluso dicendo che questa gente che scrive commenti cattivi a Samantha non otterrà nulla. Alessio la difenderà sempre: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”.