Uomini e Donne, Andrea Nicole disperata e in lacrime: “Ecco perché ho lasciato Ciprian, Dovevo proteggermi”

Un’altra coppia formata a Uomini e Donne è scoppiata, quella di Andrea Nicole e Ciprian. Maria De Filippi e la sua redazione tentano in tutti i modi di creare nuovi amori, ma non sempre questo gli riesce. Soprattutto tra i troni classici, formati dai più giovani, capita che le relazioni durino realmente un battito di ciglia. Oggi vediamo Luca Salatino all’interno del Grande Fratello Vip e lui è l’unico che sta continuando la sua storia con la ragazza scelta quando era sul trono, Soraia. Ma tutti gli altri, chi prima chi dopo, hanno deciso di non continuare a frequentarsi e oggi è toccato anche a lei.

La storia di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stata una tra le più innovative. La ragazza nel passato era stata maschio, e aveva subito tutte le tipologie di interventi fisici e psicologi per cambiare sesso e diventare definitivamente una donna. Un genere che le si addice benissimo, dal momento che mai guardandola avremmo pensato a questa trasformazione. Subito sia Maria De Filippi che gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, si affezionano a lei e tifano molto affinché trovi un uomo intelligente che voglia realmente renderla felice. Ma contro ogni loro opinione lei sceglie Ciprian.

E lo sceglie nel modo più sbagliato: invece di aspettare i tempi previsti da Uomini e Donne e giungere così alla puntata della scelta, lo ha incontrato di nascosto e ha consumato con lui una notte d’amore. Il giorno dopo è stata molto sincera con la redazione e davanti alla telecamere ha subito le ramanzine di Maria De Filippi e degli opinionisti. Ma lei è stata molto determinata ed è comunque uscita a testa alta insieme all’uomo che le aveva evidentemente fatto perdere la testa. La sua relazione è sembrata andare per il meglio per un bel po’, al punto che la presentatrice li ha richiamati in studio per porgere loro le sue scuse.

Ma oggi, con il dispiacere di tutti noi, è terminata. A darne l’annuncio è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che si è lasciata andare a un lungo sfogo sui canali social: “Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esiste o che sia meno dolorosa, e alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo.”

“So che era una storia nata a Uomini e Donne e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete speciali. Vi voglio bene, Andrea”. I motivi della fine di questa storia sono ancora sconosciuti.

Uomini e Donne, Andrea Nicole disperata e in lacrime: “Ecco perché ho lasciato Ciprian, Dovevo proteggermi” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.