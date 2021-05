Uomini e Donne, Anna Munafò si sfoga: “28 kg in più, ho gli occhi addosso”

L’ex tronista è diventata mamma quasi un anno fa e oggi si è sfogata sui social per gli sguardi della gente che la incontra per strada

L’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò ha preso peso dopo la gravidanza, ma non ha fatto di questo un problema. Non si è fatta problemi neanche quando ieri, durante una passeggiata, ha sentito gli sguardi della gente addosso. Sguardi che parlavano nonostante dalla bocca di quella gente non uscisse nessuna parola. Anna Munafò si è sfogata su Instagram raccontando l’accaduto. I fan di Uomini e Donne la ricorderanno sul trono e accanto a Emanuele Trimarchi, il corteggiatore che aveva scelto – preferendolo a Marco Fantini -.

Ormai lontana dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo, Anna vive in Sicilia e un paio di anni fa – precisamente il 31 dicembre 2019 – si è sposata. Il marito si chiama Giuseppe e sono diventati genitori l’anno scorso. Anna Munafò è diventata mamma un anno fa quasi, era giugno 2020 quando è venuto al mondo il suo primogenito. I chili presi forse sono dovuti alla gravidanza, ma qualsiasi sia la causa dell’aumento di peso non dovrebbe essere un problema degli altri. Questo ha voluto far capire l’ex tronista con il suo sfogo su Instagram, che è andato a toccare un tema tanto attuale quanto delicato di questo periodo.

Nelle scorse ore ha scritto di essersi concessa una passeggiata dopo tanto tempo. Non ha specificato perché dopo tanto tempo, ma è molto probabile che abbia preferito non uscire a causa del Covid. Tra le restrizioni e un figlio piccolo in casa, Anna Munafò avrà preferito non rischiare in alcun modo. Fatto sta che uscendo e passeggiando si è sentita costantemente osservata e pare anche a tratti giudicata. Nel suo sfogo, che suona anche come una denuncia sui social, l’ex tronista ha scritto:

“Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti. Sì, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”

La Munafò ha terminato il messaggio scrivendo che tutte le donne sono belle a prescindere, anzi bellissime. Un messaggio che deve arrivare forte e chiaro soprattutto alle donne che magari quegli sguardi che giudicano non riescono ad affrontarli, a superarli. Ma sono anche parole che devono tuonare nella testa di quelle persone che invece si permettono di giudicare tutti, sempre e comunque.