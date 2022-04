uomini-e-donne,-anticipazioni-bomba:-ida-confessa-di-amare-ancora-riccardo,-la-reazione-di-lui-emoziona-tutti.-fan-in-delirio

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e si è avverata una profezia di Tina Cipollari. Una delle sue tante: quella su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Al momento però si sta avverando a metà, perché è solo Ida ad aver ammesso che c’è più di un’amicizia fra loro. Almeno da parte sua. Come sempre le anticipazioni di Uomini e Donne sono arrivate dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

In questa registrazione di Uomini e Donne non si è parlato dei tronisti, zero spazio per il Trono Classico tant’è che Luca e Veronica non sono neanche entrati in studio. Scelta degli autori oppure Ida e Riccardo hanno occupato troppo spazio? Pare infatti che la puntata registrata oggi sarà incentrata quasi tutta di Ida e Riccardo. Quest’ultimo in realtà ha avuto ancora un confronto con Gloria.

Lei però non ne vuole più sapere e ha confermato che tra loro è finita. Inoltre Gloria è uscita con un altro Cavaliere, c’è stato un bacio e si trovano molto bene insieme. La Dama non ha mostrato tentennamenti davanti a un Riccardo che continua a sedere al centro dello studio davanti a lei, stando a queste anticipazioni. Il nome del fortunato però non è trapelato, al momento.

Ida e Riccardo si sono chiariti. Lui ha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia, come sostiene sin dal suo ritorno in studio. Colpo di scena, se così si può definire: Ida ha ammesso che non vede solo amicizia con Riccardo. Secondo lei insomma c’è altro a unirli ed è sembrata ancora molto presa da Guarnieri. Tutte cose già anticipate da Tina sin dalle prime puntate dopo il ritorno di Riccardo, e che Ida ha negato più di una volta nelle puntate già in onda.

Come sottolineato dall’opinionista, però, il pubblico non si lascia prendere in giro e infatti sui social tutti sapevano già come sarebbe andata a finire. Le anticipazioni di Uomini e Donne su Ida e Riccardo non aggiungono altro anche se pare che lui non sia rimasto affatto indifferente a questa nuova dichiarazione. In questa puntata, Alessandro ha parlato con Melissa al centro dello studio.

Lui avrebbe proseguito la conoscenza, lei invece no perché è interessata a un altro Cavaliere di nome Luca. Il signor Bruno ha conosciuto la signora che lo ha contattato al di fuori della trasmissione e oggi è scesa anche un’altra signora per lui. Il signor Alessandro invece non ha tenuto la signora Concetta, che ha chiamato per lui, ma è interessato a un’altra Dama. Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Uomini e Donne, anticipazioni Bomba: Ida confessa di amare ancora Riccardo, la reazione di lui emoziona tutti. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.