Uomini e Donne, anticipazioni bomba: Ida non viene più, Riccardo lascia tutto. Ecco chi va via insieme, Fan in delirio

Eravate in attesa delle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi? Sono arrivate! La registrazione si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri e anche stavolta Lorenzo Pugnaloni ha rivelato su Instagram delle pillole di ciò che è successo. Non saranno anticipazioni dettagliate, ma per godersi i dettagli è sempre meglio aspettare la messa in onda delle puntate. Mentre anche questa stagione di Uomini e Donne si avvia verso il capitolo finale, si è formata una nuova coppia! Finalmente l’amore ha trionfato ancora in quello studio e Maria De Filippi ha fatto nascere una nuova coppia: di chi si tratta?

Tra due protagonisti era chiaro fosse sbocciato qualcosa di speciale, ma il pubblico è abituato a clamorosi colpi di scena per cui era pronto a tutto. E invece no, non è successo nulla di tutto ciò tra Diego e Aneta: hanno lasciato insieme Uomini e Donne! Si sono frequentati per qualche settimana, si sono visti quasi tutti i giorni visto che sono entrambi di Roma e hanno sempre raccontato le loro uscite con il sorriso. Insomma, è nato l’amore tra loro così hanno deciso di viversi fuori dallo studio.

E così anche Diego, che era stato accusato di qualsiasi cosa ed è finito nella bufera quando non è uscito insieme a Ida Platano dal programma, ha dimostrato che era su quella famosa sedia rossa per cercare l’amore. Lo ha trovato in Aneta e non si può che augurare loro uno splendido lieto fine! Ida è ancora a Uomini e Donne: sarà solo sfortuna in amore oppure un po’ ha ragione Tina Cipollari? Le anticipazioni di Uomini e Donne però svelano anche che Ida era assente nella registrazione di oggi. Il motivo non è noto, ma potrebbe aver avuto problemi personali per i quali è dovuta rientrare a casa dopo la registrazione di ieri (piena di scontri e pesanti discussioni).

Riccardo Guarnieri ha chiuso con Maria Grazia, mentre Alessandro ha accolto in studio una nuova ragazza scesa per corteggiarlo. Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne invece non riservano particolari sorprese. Non si è parlato del trono di Luca Salatino, mentre Veronica ha portato in esterna Andrea. Matteo ci è rimasto molto male e non ha nascosto la rabbia oggi in studio.

Si apre infine un siparietto con Biagio Di Maro. Questa volta, è Catia (la sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi) la donna che è uscita con il cavaliere campano. Durante il loro secondo incontro, qualcosa è andato storto. Scendendo nel dettaglio, il problema riguarda la location che Biagio avrebbe scelto. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Catia non ha gradito la scelta del cavaliere di portarla a cena in una pizzeria al taglio.

La Franchi, che sin da subito si è mostrata senza peli sulla lingua, avrebbe sottolineato di voler frequentare "posti più alti e raffinati". Proprio per questo motivo, Biagio e Catia hanno discusso in modo pesante! "I due litigano pesantemente", si legge. Ha raggiunto il centro studio anche Vincenza, insieme a Bruno e Saverio. Quest'ultimo avrebbe cercato troppo il contatto fisico con la dama, che vorrebbe andarci piano.

