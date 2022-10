uomini-e-donne-anticipazioni,-caos-in-studio.-maria-mostra-il-video-del-dietro-le-quinte,-poi-succede-il-panico

Il quartetto di Uomini e Donne continua a dare soddisfazioni ai telespettatori e sta diventando una vera e propria soap opera. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Le nuove anticipazioni del dating show di Maria De Filippi dicono che in studio ne sono accadute di tutti i colori. Tutto è successo quando la parrucchiera ha raccontato che la sua frequentazione con il cavaliere napoletano sta procedendo a gonfie vele. Ma durante il loro racconto, è intervenuta la dama di Cassino e questo ha dato vita a uno scontro tra le due.

Maria De Filippi, vedendo le due donne infiammarsi, ha pensato bene di mettere altra carne sul fuoco e ha mostrato loro un video che riprende Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dietro le quinte di Uomini e Donne. Ultimamente si è parlato molto del fatto che i due ex fidanzati sono usciti di nuovo insieme e si sono scambiati un bacio. Notizia che sembrava non aver colpito molto Ida Platano, determinata a proseguire la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza. La loro unione però ci aveva messi in allarme: eravamo convinti infatti che i due volessero soltanto fare un dispetto alla coppia nascente.

E infatti, nel video che li ha ripresi dietro le quinte di Uomini e Donne, si sentono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua parlare male proprio di Ida Platano e di Alessandro Vicinanza. Già questo sarebbe bastato a far arrabbiare la parrucchiera, ma il suo ex fidanzato ha continuato e ha affermato di aver sentito nuovamente Gloria. A quanto pare questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dama è scoppiata in lacrime, voleva abbandonare lo studio, e ha accusato l’uomo di essere una persona a cui piace far soffrire gli altri. Il quartetto è diventato quindi un quintetto.

Ovviamente, a questo punto, non è mancato l’intervento di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è sempre pronto a dire la sua, al punto che spesso sembra abbia più il ruolo di opinionista che di cavaliere. Soprattutto, nelle stagioni si è mostrato molto legato e protettivo nei confronti di Ida Platano. Ultimamente, il suo mirino si è puntato su Alessandro Vicinanza. Dopo la reazione della parrucchiera alle parole di Riccardo Guarnieri, l’uomo ha accusato il suo compaesano di non avere alcun tipo di reazione e di essere a Uomini e Donne esclusivamente per la visibilità.

Alle sue accuse di è aggiunta Roberta Di Padua, convinta che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano ancora innamorati. La dama di Cassino ha affermato che è impossibile che Alessandro Vicinanza non si sia reso conto di questo amore. Non solo, è anche convinta che il cavaliere sceglierebbe lei, se non sapesse che la sua relazione con la parrucchiera gli porta maggiori momenti in centro studio. Alessandro ha deciso di riprendere in mano la situazione e si è detto semplicemente curioso di come si comporterà la Platano nei confronti del Guarnieri nelle prossime puntate di Uomini e Donne. E vogliamo scoprirlo anche noi.

