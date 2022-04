Uomini e Donne, anticipazioni choc: Ida e Gemma lasciano il programma. “Motivi personali”, Fan sotto choc, Ecco la verità

Uomini e donne: Ida Platano si assenta e Riccardo Guarnieri esce con una pretendente, scatta il bacio Luca-Aurora. Il 19 aprile 2022, su Canale 5 , va in onda il rinnovato appuntamento tv di Uomini e donne, dove -stando alle ultime anticipazioni del dating-show di Canale 5- sono previste delle importanti novità sia per il trono over che per il trono classico. Per la quota over dopo il rientro al dating-show Riccardo esce in esterna con la pretendente Maria Grazia, assente in studio per motivi personali, e come quest’ultima non è presente Ida Platano, ex storica del cavaliere, con cui lui ha avuto una serie di riavvicinamenti nelle ultime puntate.

Biagio esce in esterna con la pretendente Katia e l’uscita va male: la dama avrebbe optato per del sushi e il cavaliere le ha offerto la pizza, cosa che lei non gradisce affatto. Novità per Gemma Galgani: in studio si presenta per lei il nuovo pretendente Giacomo, con cui la dama si concede un ballo: il cavaliere invita la dama veterana di Uomini e donne a uscire. Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, esce in esterna con un’altra ragazza, per poi eliminarla.

Per la quota del trono classico di Uomini e Donne, poi, il tornista in carica Luca Salatino porta in esterna Aurora e i due si lasciano andare ad un bacio passionale in piscina da vestiti. Tuttavia, il gesto romantico prende una brutta piega. Luca dà ad Aurora della “fredda” e dallo studio Tina Cipollari lo appoggia, provocando l’uscita dallo studio di Aurora.

L’altra pretendente Soraia finisce in lacrime, e viene poi consolata da Luca in un ballo romantico. La nuova tronista di Uomini e Donne Veronica Rimondi esce in esterna con il pretendente Matteo e Andrea: il primo le dedica una serenata per poi provare a baciarla, con il rifiuto della tronista, che però apprezza il fatto che lui cerchi l’approccio fisico tra loro; con il secondo la tronista ha un’esterna conoscitiva che sembra promettere dei grandi risvolti in amore, per Veronica.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione

Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Non sono mancate, d’altronde, nelle anticipazioni di ieri sorprese, come quelle riguardanti il trono di Luca Salatino. Tutti si aspettavano che il tronista facesse finalmente la sua scelta o, perlomeno, la annunciasse, cosa che non è accaduta.

Le speranze dei fan di Uomini e Donne sono però riposte nella registrazione di ieri che, in questo senso, potrebbe portare attese novità. Scopriremo, inoltre, quali sono state le nuove esterne di Veronica, uscita ultimamente con Federico ma rimasta poco colpita dal suo scarso entusiasmo. Che sia cambiato qualcosa in queste ore? I due potrebbero aver avuto un confronto in camerino dopo la registrazione di ieri.

Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio al programma?

Novità importanti sono però arrivate anche sul fronte del trono Over di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri è tornato da poco ma si è già ripreso il suo ruolo da protagonista in studio, uscendo con nuove dame e, al contempo, alimentando le speranze di chi lo rivorrebbe insieme a Ida Platano. Tra i due, d’altronde, non sono mancati balli in queste ultime registrazioni. A stupirci però è il ruolo sempre più secondario di Gemma Galgani. La dama, nelle ultime registrazioni, non ha mai preso il centro dello studio. Di lei, infatti, non si è mai parlato e questo porta qualcuno a chiedersi se il suo addio a Uomini e Donne sia ormai vicino.

