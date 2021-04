Uomini e Donne, Anticipazioni choc registrate ieri: La storica Dama cacciata dal programma. Gemma distrutta. L’annuncio in diretta

Una notizia davvero clamorosa ha sconvolto i fan di Uomini e Donne. In questi giorni prima delle feste la dama Maria Tona attraverso una Instagram Stories ha annunciato in questi giorni di aver abbandonato il trono over di Uomini e Donne. La bionda romana non ha spiegato i motivi dell’addio, ma ha tenuto a precisare che la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro sta continuando anche al di fuori delle telecamere.

Cosa sarà successo? Secondo il parere di alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne, la redazione ad un certo punto smetterebbe di chiamare i vari cavalieri e dame per una sorta di “punizione”. Cosa avrà quindi fatto la dama? Recentemente la dama era stata accusata di usare la trasmissione per sponsorizzare la sua attività, sarà forse questo il motivo del suo allontanamento? Intanto alcune voci parlano anche di un altro clamoroso addio, quello di Gemma Galgani! Vediamo insieme perchè

Gemma, periodo buio per la dama torinese

Non sta attraversando un periodo facile Gemma Galgani, protagonista di sempre più infuocate discussioni con Tina Cipollari all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo aver creduto di aver trovato in Maurizio Guerci un uomo con cui costruire una storia importante, Gemma si è ritrovata a dover fare i conti con una nuova delusione sentimentale nel momento in cui il cavaliere ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Anche i cavalieri che ha conosciuto in seguito come Maurizio Giaroni e il poeta Maurizio non hanno donato alla dama di Torino quella serenità che cerca.

Oltre alle delusioni sentimentali, la Galgani non sta vivendo bene le critiche che riceve da Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, si è lasciata andare ad un amaro sfogo ammettendo di sentirsi sola, di aver bisogno d’affetto e di non reggere più le parole che le rivolge Tina. Non ce la faccio più. Devo sentire le peggio offese da Tina che mi dice delle cose terribili. Poi è normale che resto un po’ confusa o devo essere sempre perfetta in tutto? Sono un essere umano o sono un robot? Posso anche sbagliare e quando ho sbagliato ho chiesto scusa, ma non posso essere tartassata in questo modo”, si è lamentata la dama.

Gemma Galgani in crisi a Uomini e Donne

Il periodo delicato che sta vivendo Gemma Galgani è evidente al pubblico di Uomini e Donne che teme un addio clamoroso della dama di Torino alla trasmissione di Maria De Filippi. Gemma è la protagonista indiscussa del trono over sin dalla prima puntata. Con la sua dolcezza e la sua voglia d’innamorarsi senza mai smettere di credere nelle favole nonostante le delusioni, Gemma ha conquistato i telespettatori che, da anni, seguono con attenzione le sue vicende sentimentali. Nell’ultimo periodo, però, Gemma è apparsa stanca e demotivata e in tanti, sui social, ipotizzando che possa decidere di lasciare il programma. Sarà davvero così? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

