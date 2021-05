Lady Galgani incendia lo studio. La dama del trono over ha sfilato indossando un abito che ha fatto trapelare tutte le sue grazie. Immediata la reazione della vamp che non è riuscita a trattenersi.

Gemma sfila e si vede tutto

Uomini e Donne è alle battute finali. Lo show del pomeriggio di Canale 5 si prepara a chiudere i battenti per il consueto stop in vista della calda stagione. Così le dame del trono over si sono divertite a sfilare per un’ultima volta prima di dedicarsi alla tintarella e al relax sotto il sole cocente. Il tema è stato “Sogno di una notte di mezza estate” e in tema di calde temperature non si può non citare la passerella della splendida Gemma Galgani che, puntata dopo puntata gioca a mostrare il suo lato più sexy.

Aldo confessa e Gemma si dispera

Stando a quanto trapelato, la dama ha sfilato sulle note di una bella canzone, scegliendo di ballare il can can. Nel corso della sua esibizione Gemma si è molto divertita ma ha creato un polverone! La dama infatti mentre ballava ha inavvertitamente sollevato la gonna mostrando rosa! In studio gli animi si sono prontamente accessi, soprattutto quello della bionda opinionista. Cosa le avrà detto Tina alla vista della sua biancheria? Possiamo solo immaginare quali siano stati i commenti della vamp, ma intanto si vocifera che zitta zitta, Gemma si è aggiudicato il primato, confermandosi regina della passerella di Uomini e Donne anche per questo 2021.

Leggi anche ——> Masterchef Italia 9, che fine ha fatto Nicolò Duchini? Eccolo oggi

Leggi anche ——> Alessandro Cattelan, l’annuncio che fa impazzire i fan: le parole dell’ex conduttore di X Factor

I cavalieri e le dame del trono over sono stati impegnati nelle registrazioni della nuove puntate del dating show. Stando alle anticipazioni un vero e proprio colpo di scena spazzerà va tutte le certezze che i telespettatori hanno avuto nei confronti di Gemma Galgani. La dama infatti ammetterà di essersi accorta di provare qualcosa nei confronti di Aldo Farella. Ma il cavaliere ha nel frattempo scelto di conoscere meglio Isabella, la quale però resasi conto dei sentimenti esistenti tra Aldo e Gemma ha fatto un passo indietro. Ma sarà la confessione di Aldo a lasciare tutti senza parole, il cavaliere ammetterà che per lui Gemma è solo un’amica.