uomini-e-donne,-anticipazioni-puntata-di-oggi.-nella-storia-di-ida-entra-di-nuovo-roberta,-scintille-in-studio

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che si concentrerà sui due giovani e nuovi tronisti e su qualche protagonista del trono over. Già ieri abbiamo visto parte della puntata dedicata a Federico N., che ha eliminato la sua prima corteggiatrice. Il ragazzo si è dimostrato molto duro nei confronti della giovane donna, definendola ‘bella ma senza contenuti’. Inizialmente aveva anche affermato di volerle dare una seconda possibilità, ma quando lei ha detto che ci avrebbe pensato (istigata da Gianni), l’ha eliminata direttamente e senza alcuna remora.

Anche la puntata di oggi 4 ottobre darà spazio a Federico N.. Per lui scenderanno dalle famosissime scale di Uomini e Donne diverse nuove corteggiatrici. Ma solamente una potrà rimanere in studio. Il tronista si rivelerà molto selettivo e permetterà soltanto a una di loro di farsi conoscere. Mentre tutte le altre verranno rispedite a casa. Intanto verranno mostrate anche le prime esterne di Federico D.. I due tronisti uomini saranno i protagonisti per la puntata, ma dopo l’attenzione verrà riportata su dame e cavalieri del trono over. In particolare su Pinuccia che avrà un nuovo battibecco con Tina Cipollari.

Sembra che la signora sia diventata la nuova nemica dell’opinionista. Da quando le telecamere di Uomini e Donne hanno distolto l’attenzione da Gemma Galgani, la vamp ha dovuto decidere a chi rivolgere le sue ‘simpatiche’ attenzioni. E la Pinuccia è la fortunata beneficiaria. Più e più volte Tina Cipollari la attacca per i suoi atteggiamenti. Durante la puntata che andrà in onda oggi 4 ottobre le dirà che i suoi modi di fare sono troppo rigidi. La signora reagisce molto male alle critiche e sempre più spesso Maria De Filippi è costretta a intervenire per cercare di calmarla e per limitare le invettive della vamp.

Intanto, sembra che una nuova interessante relazione possa nascere a Uomini e Donne. Alessandro Vicinanza infatti dichiarerà il suo interesse per Roberta Di Padua e la inviterà a uscire insieme una sera. La donna è rientrata nel dating show dopo aver partecipato a una puntata insieme a Davide e Chiara. I due erano stati i protagonisti di un presunto triangolo amoroso, e dovevano chiarire come fossero andare davvero le cose nello studio di Maria De Filippi. Da quel momento, lei è diventata a tutti gli effetti una dama del trono over, aggiungendosi a una situazione che sta appassionando molto i telespettatori.

Ricordiamo che Roberta Di Padua è la seconda dama con cui Riccardo Guarnieri è uscito mano nella mano da Uomini e Donne. Oggi che è tornata in trasmissione, il primo a chiederle di uscire è proprio Alessandro Vicinanza. Entrambi questi cavalieri hanno una donna in comune: Ida Platano, la nuova protagonista indiscussa del dating show. Sembra che le due donne abbiamo gli stessi gusti in fatto di uomini e ci domandiamo come si evolverà la loro velata rivalità. Intanto, Gemma Galgani che ha perso il suo scettro ha rifiutato un nuovo corteggiatore. Ma si dice che quest’anno troverà finalmente l’uomo con cui trascorrere la vecchiaia.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata di oggi. Nella storia di Ida entra di nuovo Roberta, scintille in studio scritto su Più Donna da Maria Costanzo.