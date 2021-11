Uomini e Donne, Arriva la nuova tronista “E’ una vecchia conoscenza del programma”. Fan in delirio. Ecco chi è

A Uomini e Donne sta per arrivare una nuova tronista. Una tra Roberta e Andrea Nicole sceglierà a breve e il video di presentazione della new entry sarebbe già pronto. Almeno sono queste le indiscrezioni pubblicate da Il vicolo delle news. La notizia non è ancora ufficiale, ma il portale afferma con estrema convinzione che accanto a Matteo Ranieri sta per arrivare una donna già conosciuta dal pubblico italiano. Potrebbe essere una ex corteggiatrice che ha conquistato il cuore della redazione del dating show. Del resto, sembra che Maria De Filippi stia puntando su persone che già hanno conquistato la sua fiducia.

A Uomini e Donne è difficile scegliere persone che partecipino per trovare realmente l’amore e non per ottenere visibilità. Già durante questa edizione un tronista, Joele, è stato cacciato dopo aver tentato di raggirare le regole e frequentare una delle corteggiatrici anche al di fuori del programma. Proprio per questo la scelta del nuovo tronista sarebbe ricaduta su Matteo Ranieri. Lui è stato il corteggiatore di Sophie Codegoni, la giovane 19enne che oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip. La loro relazione è durata un battito di ciglia, ma la redazione sembra non avere dubbi su chi sia la causa.

Sophie Codegoni è stata infatti accusata di non provare un reale interesse per la sua scelta e di averlo soltanto preso in giro per ottenere audience. Così, Matteo Ranieri, che si è sempre dimostrato molto sincero, ha ottenuto il suo posto sul trono di Uomini e Donne. Il suo percorso è appena iniziato, mentre quello di Roberta e Andrea Nicole sembra essere al capolinea. Come suddetto, una delle due dovrebbe fare la sua scelta a breve, lasciando un trono libero. La prima è divisa in questo momento tra Luca e Samuele e per ora sembra essere ancora molto indecisa tra i due.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, abbiamo visto le sue esterne. Lei ha baciato entrambi gli uomini e si è mostrata molto emozionata sia con l’uno che con l’altro. Due ragazzi completamente differenti che hanno diviso il pubblico italiano. Ancora oggi sembra impossibile capire quale dei due conquisterà il suo cuore. Dall’altro lato, c’è Andrea Nicole, divisa attualmente tra Ciprian e Alessandro. Sin dalle prime puntate, i telespettatori sono stati convinti che la donna avrebbe scelto il primo. Si è sempre dimostrata molto attratta da lui. Ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Alessandro si è fatto pian piano strada nel suo cuore e sembra stia ottenendo ottimi risultati. Nonostante questo, pare che a Maria De Filippi non convinca nessuno dei due. La presentatrice di Uomini e Donne li ha accusati di non avere il polso che serve con questa tronista in particolare. Lei ha un carattere molto forte e li tiene entrambi in pugno. Che la regina di Mediaset voglia proporgli altri corteggiatori, nella speranza di coronare davvero il suo sogno d’amore? Ancora non sappiamo quale delle due troniste sta per scegliere, ma siamo pieni di curiosità. Nell’attesa della nuova tronista.

Fateci sapere la vostra opinione su questo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Uomini e Donne, Arriva la nuova tronista “E’ una vecchia conoscenza del programma”. Fan in delirio. Ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.