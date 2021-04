Uomini e Donne, Arriva la segnalazione Bomba. La Mennoia “Siamo delusi, da sbattere la testa contro il muro”. Il nome è clamoroso, chi fanno fuori

Le segnalazioni su Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, si fanno sempre più insistenti e nelle ultime ore è intervenuta tramite i social la caporedattrice del dating show, Raffaella Mennoia. Secondo i rumors la ragazza era già fidanzata durante il suo percorso su Canale 5. Se questo fosse vero, il suo comportamento sarebbe stato molto scorretto soprattutto nei confronti di Maria De Filippi e della redazione, che cercano sempre di rendere il dating show il più reale possibile e di offrire alle persone delle reali possibilità di incontrare l’amore. A lanciare la bomba sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, influencer esperti di gossip.

In particolare la Marzano ha raccontato di essere stata contattata proprio dal ragazzo che frequentava Sophie Codegoni nel periodo del suo trono a Uomini e Donne. A provarlo, degli screen shot dei messaggi che si sono scambiati e che l’influencer ha deciso di non pubblicare ancora sulla sua pagina Instagram. “Sophie aveva un altro quando era sul trono. Frequentava e stava con un’altra persona” ha affermato Deianira. La sua tesi è stata sostenuta da Amedeo Venza che ha ammesso di aver visto lui stesso i messaggi tra i due. Il ragazzo, per il momento, vuole invece restare anonimo.

Impossibile non dar peso alle accuse e lo staff di Uomini e Donne è molto preoccupato ma soprattutto determinato ad andare in fondo alla vicenda. Così Raffaella Mennoia non è riuscita a mantenere il silenzio e ha pubblicato delle storie sulla sua pagina Instagram in cui ha parlato proprio di Sophie Codegoni, dicendo che al più presto si sarebbe messa in contatto con lei per farsi delucidare sui fatti. Non solo, ha aggiunto che nel caso in cui i pettegolezzi si rivelassero veritieri, sarebbe estremamente delusa. La donna ha affermato di essere provata al punto di voler sbattere la testa contro il muro.

Soprattutto perché nel corso di Uomini e Donne è stata data molto fiducia a Sophie Codegoni, trattandola come una figlia, anche perché la ragazza è rimasta per tutto il periodo a Roma, lontana dalla famiglia. Il pensiero che la ex tronista possa aver preso in giro lei e tutta la famiglia del dating show, compresa Maria De Filippi, è per Raffaella Mannoia un’idea estremamente deludente. Se così fosse, la ragazza non sarebbe più la benvenuta negli studi di Cinecittà. Molto dispiaciuta anche la Galgani che con la tronista aveva stretto un vero rapporto di amicizia. La storia della ragazza sarebbe nata proprio durante il periodo del suo trono in trasmissione e il misterioso ragazzo si dichiarò disposto ad arrivare in studio per corteggiarla davanti a tutta Italia.

Ma lo stesso ragazzo ha rivelato agli influencer che Sophie Codegoni avrebbe rifiutato la proposta perché troppo vicina alla scelta e quindi alla fine del suo trono a Uomini e Donne. Intanto la ex tronista è intervenuta sui social per negare tutti e in particolare le voci di una sua relazione con Gianluca De Matteis, suo collega che aveva lasciato il dating show perché nessuna delle corteggiatrici aveva destato il suo interesse. Sono moltissimi gli utenti che non credono alla sua versione dei fatti e la sua pagina è piena di commenti negativi e di fans del programma delusi. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Uomini e Donne, Arriva la segnalazione Bomba. La Mennoia “Siamo delusi, da sbattere la testa contro il muro”. Il nome è clamoroso, chi fanno fuori proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.