uomini-e-donne,-assurdo.-armando-svela-cosa-fa-la-dama-quando-sono-soli:-“ha-aperto-le…-”-maria-furiosa:-“ora-basta,-vai-via”-fan-sotto-choc

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne, come sempre raccontate dal Vicolo delle news. Nei prossimi giorni accadrà qualcosa che farà davvero arrabbiare Maria de Filippi, responsabile di tutto, Armando Incarnato. Vediamo quindi cosa accadrà. La puntata che si è registrata sabato scorso vede ancora protagonista Gemma Galgani che è uscita ( sorpresa delle sorprese) con Nicola Vivarelli, il suo ex baby coretggiatore.

I due sottolineano subito di essersi visti solo in forma amicale, per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse. La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei vecchi tempi. La sera prima invece è uscita con Roberto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne con la passione del golf che condivide con Isabella.

Roberto le dice chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia, perchè vuole conoscere solo l’altra dama. Gemma ci rimane davvero male, piange molto durante la puntata di Uomini e Donne, sopraffatta dalle varie emozioni e dai rifiuti. Deve anche difendersi sul discorso tirato fuori da Tina di aver letto su Dipiù che lei e Walter Chiari hanno avuto un flirt. Lei non ha mai dichiarato una cosa del genere e si è arrabbiata con il giornale ed oggi finalmente arrivano le prove che ha sempre detto la verità. Tina ovviamente la prende male perchè non pensava che Gemma avesse ragione (tra l’altro non è presente in studio ma collegata da casa). L’unica gioia della Galgani in questa puntata.

Si passa quindi a Giacomo che è uscito con Martina ed una ragazza nuova lasciando a casa Carolina. Le due esterne sono andate bene, con Martina sta andando avanti ed iniziano a provare qualcosa l’uno per l’altra, la loro uscita è stata toccante. Carolina nonostante tutto tace anche se nella puntata successiva farà chiaramente capire al tronista di Uomini e Donne di esserci rimasta molto male, tanto che lui le dirà che se preferisce andarsene la comprende.

Ma veniamo al punto incriminato. Armando Incarnato si sta frequentando con Angela che usciva con Luca. La Dama, ricordiamo aveva subito molto il fascino di Luca tanto che si era molto innervosita quando lui l’aveva lasciata in studio. Con Armando pare che le cose stiano andando meglio ma il discorso ad un certo punto prende una piega un po’ osè. Armando, senza peli sulla lingua, tra una parola e l’altra fa capire che la donna è molto ‘aperta’ ed espansiva.

Tutti comprendono che tra i due c’è stata una forte intimità in quanto lui non ne fa affatto mistero e Maria decide di chiudere il discorso prima che si possa scendere in dettagli, perchè il parrucchiere sembra molto soddisfatto di questa nuova conoscenza. Ancora una volta Armando ha quindi spiattellato le sue performance a letto con una dama, cosa che fa infuriare la conduttrice di Uomini e Donne, che lo rimanda di nuovo al posto bloccando il racconto, in quanto discorsi del genere in passato hanno portato anche a una denuncia.

Non è la prima volta che Marie esplode contro Armando. L’anno scorso nel corso della puntata di Uomini e Donne con Veronica Ursida al centro dello studio, Maria era esplosa contro il cavaliere napoletano, stanca di veder piangere tutte le donne che provano ad avvicinarsi a lui: “Armando smettila, stai rompendo le scatole te lo dico proprio con chiarezza, basta”, inizia cauta. Poi rincara la dose e sempre più innervosita grida: “C’è una ragazza al centro che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei, non va con nessuno, non sta neanche con te, basta!”. Il pubblico sostiene la sfuriata con gli applausi, Maria De Filippi non si riesce a contenere, non ascolta più nessuno in studio e sbotta dicendo tutto ciò che pensa:

Ma come fai con una donna con cui sei stato a fregartene a tal punto, insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua. Quando sai che è una mamma, tu te ne freghi! E ci cammini sopra! Dopo c he ci sei uscito e dopo che lei ha pianto per te! Armando sei un uomo! Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima! Sta girando pagina, sta andando oltre e tu continui. Mettiti al posto di Lucia allora e fai la trasmissione….Non se ne può più. Allora decise anche di interrompere bruscamente la registrazione della puntata di Uomini e Donne nonostante mancasse più di un’ora. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Assurdo. Armando svela cosa fa la Dama quando sono soli: “Ha aperto le… ” Maria furiosa: “Ora basta, vai via” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.