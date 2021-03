Uomini e Donne, Assurdo. La famosa Dama over confessa: “Tina mi ha picchiato dietro le quinte, Ecco perchè mi hanno fatto fuori”. Fan increduli

A Uomini e Donne i litigi non mancano mai ma alcuni sono stati, nel tempo, nascosti dalla redazione. In particolare, quelli che riguardano Tina Cipollari. L’opinionista non ha peli sulla lingua e dice sempre la sua riguardo le dame facenti parte della parterre femminile del dating show. A volte, le sue parole non vengono prese nel modo giusto e danno inizio a delle discussioni molto forti. Come ad esempio con Gemma Galgani, diventata sua acerrima nemica. La 71enne fa parte della trasmissione da ben 11 anni ma il rapporto con la famosa vamp va solo peggiorando.

I loro teatrini sono diventati famosi e i telespettatori li seguono con piacere. Nonostante questo, non è la Galgani la dama di Uomini e Donne che ha avuto la più forte discussione con Tina Cipollari. Parliamo invece di una sua cara amica, Laura Laureti, la bionda che a Uomini e Donne si è distinta per la sua simpatia e spigliatezza. Doti che non sono state ben viste dall’opinionista, che più di una volta è andata contro la dama prendendo le difese degli uomini da lei frequentati. Uno di questi episodi sarebbe sfociato in una vera e propria rissa tra donne.

Laura Laureti sarebbe andata via da Uomini e Donne proprio in seguito al litigio con Tina Cipollari. La puntata del suo abbandono non è mai stata mandata in onda, ma questo non ha impedito alle voci di girare. Si dice che tra le due donne il litigio sia sfociato in una rissa, con tanto di tirate di capelli e intervento degli uomini per separarle. La dama avrebbe quindi deciso di tornare definitivamente alla sua vita privata, cancellando anche il suo account Facebook. Nonostante questo, ha successivamente commentato la sua decisione in questo modo:

“Nella vita spesso capitano delle cose inaspettate e non sempre le cose inaspettate sono belle. A volte sono brutte. E quando accadono, bisogna prendere delle decisioni difficili, anche contro la nostra volontà. E questo ho fatto. Non volevo scappare, non volevo fuggire, volevo solo proteggermi. Secondo me questa è stata la cosa più giusta da fare. Volevo ringraziarvi per essermi stati sempre vicino, per avermi dimostrato tutto l’amore del mondo e per avermi sostenuto sempre” ha raccontato Laura Laureti a Isa&Chia dopo aver lasciato definitivamente Uomini e Donne.

Nonostante il repentino abbandono, il dating show ha ugualmente regalato l'amore a Laura Laureti, che oggi è felicemente fidanzata con Ernesto Russo, ex cavaliere del trono over. La cosa ovviamente non stupirà del tutto i fans di Uomini e Donneche sicuramente ricorderanno che la coppia aveva cominciato a frequentarsi già all'interno degli studi di Maria De filippi, per poi concludere la loro conoscenza in breve tempo. La ragione della loro rottura all'epoca era la poca predisposizione della Laureti ad avere in quel momento una nuova relazione. Oggi le cose sono cambiate e i due stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

