Dopo la forte delusione amorosa per la fine del rapporto con Giancarlo, la dama del trono over di “Uomini e Donne” Aurora Tropea ci dà un taglio anche nel look.

E’ una delle protagoniste della stagione 2020-2021 del trono over del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Aurora Tropea è uscita con diversi cavalieri nel corso della sua partecipazione alla trasmissione, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita, quello con cui uscire dallo studio e iniziare finalmente una storia d’amore come vorrebbe.

Ha recentemente chiuso i rapporti con l’uomo a cui si era più affezionata tra tutti, Giancarlo, il quale però non sembrava ricambiare alo stesso modo e con la stessa intensità le attenzioni della dama. La delusione è stata molto forte per Aurora, che ha deciso di chiudere questo capitolo del suo percorso al programma suggellandolo con una cambio radicale di look.

LEGGI ANCHE >>> Michele Dentice, la nuova vita del cavaliere over di Uomini e Donne

Nuovo look a Uomini e Donne per Aurora Tropea

Caschetto corto, capelli lisci e biondissimi: un look grintoso, pieno di carattere e forte, come a indicare di voler dare un taglio netto al passato, a quello che è stato e che ancora fa soffrire. “Nuovo look. Ogni giorno una me diversa“: così si mostra la dama del trono over sul suo profilo di Instagram, stupendo i suoi follower.

Dopo la delusione per come è evoluta la frequentazione con Giancarlo, ha commentato: “Ha avuto 15 giorni, ma è sparito nel nulla. L’ho chiamato perché speravo di vederlo subito. Non ho da dire niente a quest’uomo. L’ho idealizzato perché volevo vivere una favola, ma un uomo che si comporta così non merita rispetto. Non ti sono mai piaciuta, dimostra che sei uomo“.

The post Uomini e Donne, Aurora Tropea cambia look dopo la delusione: com’è la dama appeared first on Solonotizie24.