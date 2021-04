Uomini e Donne, Aurora Tropea non sta più zitta: “Tutto organizzato, Ecco le scene censurate. Mi hanno fatto firmare” Fan sotto choc

Ieri sera per la prima volta Aurora Tropea di Uomini e Donne si è mostrata in diretta con Veronica Ursida facendo rivelazioni scottanti sul suo percorso all’interno del programma di Maria de Filippi. Subito tantissimi fan si sono mostrati solidali con lei e il suo percorso ma soprattutto sul scontenti del modo in cui ha dovuto abbandonare la trasmissione. Tanti infatti le hanno chiesto di tornare essendo ormai diventato il programma monotematico, incentrato solo su Gemma, mentre con lei era più interessante.

Aurora afferma quindi che sarebbe disposta a tornare ad Uomini e Donne per poter dimostrare chi è davvero: “Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre arrabbiata, sempre triste, quando invece sono una persona allegra. Tornerei solo per mostrare una parte di me che non è stata voluta far vedere. Anche gli opinionisti ci hanno sempre attaccato per nulla.

Fa parte del gioco ma a volte si esagera. Come si è esagerato nell’ultima puntata quella dove sono uscita. Ho denunciato solo Giancarlo e non la redazione, in quanto non è stata colpa loro e in più firmiamo dei contratti prima di registrare la puntata. Avrei volentieri denunciato qualche bullo ma non l’ho fatto. Speriamo che la giustizia faccia il suo percorso. Mi sono ritrovata a vedere il mio nome su siti a luci rosse dal titolo” le posizioni di Aurora Tropea” una vera e propria violenza nei miei confronti”

Veronica non è da meno e anche lei racconta: “Quando sono andata in trasmissione, abbiamo discusso per quasi un’ora ma è stato tagliato quasi tutto. Abbiamo discusso anche di Aurora e di vari argomenti ma la redazione ha censurato. Alla fine ho chiamato personalmente Armando al telefono per concludere il discorso e siamo stati due ore a confrontarci. Dopo questa telefonata mi ha anche chiesto scusa per le sue parole e per la mia famiglia. Sono stata quattro mesi zitta dopo accuse allucinanti, sono esplosa. Dopo questa cosa non ho più sentito Armando. Lui all’interno è un personaggio, fa il provocatore, mentre fuori è diverso. Per quanto riguarda la sua relazione con Giovanni, Veronica è categorica: “Non ci sentiamo più ne tantomeno ci sentiremo. Non c’è più né amore né rispetto”.

Insomma Come hanno vissuto le due dame gli insulti all’interno del programma? Aurora risponde che si tratteneva dal rispondere perchè altrimenti sarebbe esplosa. Dicevano tante parolacce anche pensanti ma a volte la redazione censurava le scene e il pubblico da casa vedeva solo me che magari diventavo tutta rossa e non si capiva neanche perché. E’ stato fatto vero e proprio bullismo. Veronica ribatte: “Ti hanno colpito perché eri mia amica e il branco si è spostato da me a te. Aurora: “Ce l’avevano con me perchè le persone che dicono la verità sono scomode e cercavano di farmi tacere”. Sembrava che io fossi falsa e che non avessi mai sofferto quando invece ho sofferto molto. Sono stata tradita dal mio ex con la mia migliore amica, li ho proprio beccati a letto insieme. Ci rimasi malissimo più per lei che per lui.

Alla domanda per chi tornerebbe in trasmissione, Aurora non ha dubbi. Lei tornerebbe per Luca, anzi durante la diretta ha effettivamente annuncio: “Torno per Luca, mi piace moltissimo”. Un piccolo scoop che farebbe certamenti contenti tutti i suoi fan. Insomma il nuovo cavaliere ha già attirato le attenzioni di Aurora che cercherà di incontrarlo anche fuori in quanto lei ha una casa in Sardegna molto vicina alla sua. Adesso infatti che non c’è più la persona che l’ha insultata, potrebbe sentirsi pronta a tornare in trasmissione. All’inizio la dama era stata anche richiamata ma aveva rifiutato. Magari presto invece la rivedremo nel parterre femminile per la gioia dei tanti fan e anche per un riscatto personale.

La diretta si conclude con la domanda più scomoda di tutte: Cosa pensano di Riccardo e Roberta? Su questo punto le due dame sono concordi: “Sono falsi, sicuramente l’hanno fatto per partecipare a Tempation”. Anzi Aurora incalza: “Dovete sapere che molti cavalieri che stanno la hanno l’ambizione di arrivare in un altro programma Mediaset come Temptation Island che darebbe tantissima visibilità. Anche alcuni cavalieri che frequentavano noi volevano continuare solo per poter approdare sull’isola. In molti li sono falsi, è bene saperlo”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Aurora Tropea non sta più zitta: “Tutto organizzato, Ecco le scene censurate. Mi hanno fatto firmare” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.