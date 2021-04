Uomini e Donne: Aurora Tropea svela la verità sulla denuncia | Bomba sul trono over

Aurora Tropea è una delle ex dame storiche e più apprezzate di Uomini e Donne. E’ anche molto legata all’amica Veronica Ursida. Da un po’ di tempo ha lasciato il dating show di canale 5 e finalmente ha spiegato cosa è successo dopo aver abbandonato il programma.

Aurora Tropea è una delle ex dame più conosciute del trono over di Uomini e Donne, è stata presente per diverse edizioni nel programma di Maria De Filippi, sempre alla ricerca dell’amore.

Tra i suoi passati cavalieri ci sono Jean Pierre, Biagio di Maro e Giancarlo Cellucci. Ultimamente però si è allontanata dalla trasmissione di Canale 5 a causa di forti polemiche e, dopo un periodo di silenzio, ha deciso di spiegare a tutti i suoi followers cos’è successo.

Aurora Tropea e l’abbandono di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani, dopo aver dichiarato di non essere più interessata a Nicola Vivarelli, ha poi dovuto affrontare il cavalieri Riccardo sostenendo che lui le inviasse sul telefono emoticon a forma di cuore, lui però ha negato e anzi, giurato che fosse lei a farlo.

Aurora Tropea manca ormai da diverso tempo, da quando, durante un confronto molto acceso con Giancarlo Cellucci, quest’ultimo ha mostrato un video intimo della donna all’opinionista Gianni Sperti. Nel filmato la dama compariva con una maglietta piuttosto osé. Turbata per quanto successo Aurora è poi fuggita in lacrime e da quel momento non si è più vista o fatta sentire finché, durante una diretta Instagram di qualche giorno fa con l’amica Veronica Ursida ha spiegato di essere passata alle vie legali.

“Ho denunciato chi dovevo denunciare, non faccio nomi ma se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo…Speriamo che la giustizia faccia il suo corso”.

L’ex dama non ha denunciato il programma

L’ex dama ha precisato di non aver denunciato il programma perché non aveva colpe. Ha però spiegato “tu comunque stai, accetti determinate cose, accetti determinate tematiche che si creano, quello che abbiamo detto prima, durante la puntata, sempre però nei limiti“. Dopo l’episodio in studio Aurora ha detto di aver trovato il suo nome sui siti a luci rosse e di averlo vissuto come una violenza.

Non esclude però un possibile ritorno: “tornerei solo per mostrare una parte di me che non è stata voluta far vedere”. Da parte sua Giancarlo, sempre che sia lui la persona denunciata, ha già chiesto scusa, forse accorgendosi di aver esagerato, ma pare che non sia bastato.

