uomini-e-donne,-batosta-per-federica-aversano,-sceglie-lui-ma-si-becca-il-“no”

A Uomini e Donne uno dei corteggiatori ha rifiutato Federica Aversano. Questa stagione del dating show è cominciata con ben quattro troni classici: due uomini e due donne. Questo comporta che come a tutti i corteggiatori piace la stessa persona, anche alle due troniste può capitare di adocchiare lo stesso uomo. E’ proprio quello che è accaduto alla ragazza e alla sua compagna di percorso, Lavinia Mauro. Sin dalla prima volta che sono scese dalle famosissime scale del programma, le due non hanno avuto problemi di questo genere, ritrovandosi con gusti completamente differenti.

C’è stato qualche corteggiatore che in un primo momento ha mostrato la sua preferenza per entrambe le troniste. Ma solo una delle due lo sceglieva per portarlo in esterna e il suo percorso diventava così obbligato. Non è quello che è successo con Alessio. Questa volta a Uomini e Donne entrambe le troniste hanno deciso di uscire con il ragazzo per conoscerlo meglio. La prima è stata Lavinia Mauro, ma successivamente anche Federica Aversano ha ammesso di essere attratta dal giovane. Moro e mediterraneo, molto alto e con un fisico statuario, non ci sorprendiamo che abbia fatto colpo.

Alessio quindi si è ritrovato nella posizione di poter decidere tra le due troniste. Una situazione che capita a ben pochi corteggiatori. Di solito il loro ruolo è quello di contendersi l’attenzione di un’unica donna. Invece lui è stato conteso dalle due ragazze. Prima di decidere su chi focalizzarsi e chi conoscere meglio, ha voluto fare due esterne con l’una e con l’altra. Infine ha preso la sua decisione e ha continuato a frequentare Lavinia Mauro. Un duro colpo per Federica Aversano che si è vista non scelta per la seconda volta. L’anno scorso infatti anche lei era seduta dall’altro lato della sala.

Federica Aversano era stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri. Ma il suo carattere deciso e spigliato aveva conquistato Maria De Filippi, che più volte era intervenuta per difenderla. La giovane alla fine è stata scartata, ma si è ritrovata a essere scelta dalla presentatrice di Uomini e Donne come tronista. Il suo percorso però è quello che per il momento si sta rivelando il più complicato. Il suo carattere è molto difficile e sembra che nessun corteggiatore, al momento, abbia realmente attratto la sua curiosità. L’unico per il quale sembrava essere più presa ha deciso di spostare la sua attenzione su Lavinia Mauro.

Federica Aversano, dopo aver accusato il colpo, si è ripresa e ha incontrato dei nuovi corteggiatori giunti a Uomini e Donne esplicitamente per incontrare lei. Ci auguriamo che nonostante la sua fermezza la ragazza riesca a incontrare qualcuno che le faccia perdere la testa e annulli un po’ di tutta quella razionalità che ha mostrato di avere negli ultimi due anni. Intanto staremo a vedere se la storia tra Alessio e Lavinia Mauro continuerà nel modo giusto, o se la tronista scaricherà l’uomo per conoscere meglio i nuovi arrivati. Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Uomini e Donne, Batosta per Federica Aversano, sceglie lui ma si becca il “No” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.