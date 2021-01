Uomini e Donne Bomba, Storica Dama prega per rientrare ma la cacciano. Panico fuori gli studi della Trasmissione, lei finisce in ospedale. Fan sotto choc

Veronica Ursida sta tentando in tutti i modi di rientrare a Uomini e Donne, senza però riuscire a ottenere il suo posto nella parterre femminile della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La storica dama è finita al centro del gossip nelle ultime ore a causa di un post pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si mostra stanca e provata dopo un intervento chirurgico. Nelle stories in questione, la donna si trova evidentemente nel letto di un ospedale e ha spiegato di essere stata sottoposta ad un’operazione piuttosto urgente a causa di alcuni problemi di salute.

Già da un po’ di tempo Veronica Ursida soffriva di tale problema, di cui però ha omesso di rivelare l’origine e l’essenza. Nell’ultimo periodo, però, si è sottoposta a delle analisi di controllo che l’hanno portata ad affrontare l’intervento. Sembra che tutto sia andato per il meglio, dato che la ex dama di Uomini e Donne ha avuto la forza di scattare selfie e tranquillizzare i suoi follower, preoccupati per lei. Veronica ha anche ringraziato tutte le persone che le sono state vicine in questo difficile periodo e ha affermato che avrebbe rivelato i dettagli sulla sua situazione solo in un secondo momento.

Veronica Ursida è molto seguita sui social e ad oggi la sua pagina Instagram è piena di commenti di fans preoccupati per il suo stato di salute che le augurano pronta guarigione. Questo è quello che spesso accade a chi partecipa a Uomini e Donne. Le strade sono due, o si conquista Maria De Filippi e la sua redazione, ottenendo partecipazioni ad altri reality show. O si conquista solo il pubblico, diventando una star del web. C’è sempre, ovviamente, chi invece viene messo nel dimenticatoio. Sembra che la Ursida debba accontentarsi dei social, perché la redazione del dating show non l’ha molto apprezzata.

Solo nella registrazione del 20 gennaio la ex dama della parterre femminile di Uomini e Donne è stata tirata in ballo da Giancarlo. Nel corso di un litigio con Aurora, il cavaliere l’ha accusata di sparlare di lui e della sua famiglia sui social, in combutta proprio con Veronica Ursida, che continua a intervenire sulle storie che nascono nella trasmissione di Canale 5 anche se non ne fa più parte. In particolare, Giancarlo ha affermato che la ex dama avrebbe un contatto falso che utilizza per contattare la figlia e insultarla. Aurora ha subito chiarito che queste sono solo menzogne. ( continua dopo la foto)

Ma ricordiamo il percorso di Veronica Ursida a Uomini e Donne. Spesso accusata di avere in realtà relazioni nella sua vita privata e di partecipare al dating show solo per ottenere visibilità, la donna ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi per amore. Dopo aver conosciuto Giovanni Longobardi, infatti, ha deciso di continuare la sua relazione lontana dalle telecamere. La loro storia è ormai finita e nel corso della puntata registrata il 20 gennaio, Maria ha rivelato che Veronica sta tentando di rientrare per continuare la ricerca di un compagno di vita. La richiesta però è stata rifiutata, probabilmente a causa di alcune interviste in cui la donna ha parlato male della redazione e del programma, ma anche per qualcosa accaduto fuori gli studio della trasmissione.

I trattamenti differenziati a Uomini e Donne

Ma cosa avrebbe detto Veronica contro la redazione di Uomini e Donne? Veronica avrebbe accusato la redazione di fare due pesi e due misure. Quando la dama era ancora nel programma, gli opinionisti ed altri membri del parterre l’accusarono di avere una relazione solida con Giovanni e di essere in studio solo per business. Proprio per tale motivo, dopo un po’ di tempo, pare che la redazione, a detta della Ursida, abbia “costretto” il cavaliere ad uscire dallo studio, generando il conseguente abbandono anche da parte della dama.

Nel suo sfogo contro Uomini e Donne, Veronica Ursida ci ha tenuto a precisare di non aver mai preso in giro nessuno. La sua conoscenza con Giovanni, infatti, cominciò nel periodo del lockdown, pertanto, pur volendo non avrebbe potuto incontrare l’uomo al di fuori. Invece stando a quanto dichiarato da Gianni lei si sarebbe incontrata con Giovanni proprio fuori gli studi del programma e avrebbero addirittura consumato un rapporto. Anche questa sarebbe stata la causa della loro “cacciata”. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.