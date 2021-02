Uomini e Donne, Bomba su Gemma. Il baby fidanzato confessione assurda: “Cosa mi ha chiesto di fare, lei è malata di tv”. Tutti sotto choc, Gemma disperata

Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne come annunciato dal Vicolo delle news. Dopo un grande spazio dedicato alla scelta di Davide ( Ne parliamo in questo articolo) Si passa ad Armando con Nicole e Carlo. Lei è uscita con tutti e due per tutta la settimana, anagraficamente si trova meglio con Carlo e la cosa dà fastidio al napoletano che dice che non si capacita visto tutto quello che c’è stato tra loro. Lì partono Tina e Gianni che cominciano ad insinuare che forse c’è stato qualcosa di fisico visto che lui ha sempre lo stesso modus operandi, fa le cose senza confessarle e le rivela solo quando gli fa comodo, invece a quanto pare ci sono stati solo carezze ed abbracci. Armando si arrabbia anche con Maurizio che a sua volta ha chiesto il numero alla donna, come fa a fare una cosa del genere dopo essere stato a letto con Gemma?

Si ripassa quindi a Gemma (tra il clamore del pubblico) in quanto arriva un terzo Maurizio per lei che legge una poesia e che decide di tenere tra lo sgomento di Tina. Invece sembra abbia deciso di chiudere con il giovane Gianluca, perchè in settimana sentendosi al telefono, lui ha osato dirle che cerca sempre le persone sbagliate per fare teatrini e rimanere all’interno di Uomini e Donne. Al nuovo “baby fidanzato” avrebbe anche chiesto un gesto eclatante per dimostrare in pubblico il suo interesse. Tina la accusa di essere malata di Tv, e di fingere per restare nel programma. Stavano comunque per mandarlo via ma Maria chiede a Tina di decidere se tenerlo, siccome lui le ha regalato un collier di brillanti che era destinato a Gemma, ovviamente lo fa rimanere.

Finalmente è la volta di Sophie. In esterna sono andati al mare con Matteo che finalmente si dichiara. Lui le fa trovare un bigliettino in macchina dove le dice che fino ad allora ha fatto esterne quasi da amico ed ora è arrivato il momento di farle vedere quanto gli interessa. Lui con lo sfondo del mare le dice chiaramente che ci tiene tanto a lei, che è importante, che gli manca quando non c’è e che vuole viversela al di fuori. Poi le chiede di spegnere le telecamere e lei si dice d’accordo. Ovviamente si sono baciati peccato che una volta tornati nello studio di Uomini e Donne succede il patatrack.

In studio arriva la mazzata per lui, in quanto Sophie dichiara di essere stata bene ma di aver pensato anche a Giorgio. Si vede pertanto che dopo la puntata scorsa di Uomini e Donne lei decide di chiamare Giorgio che però le risponde in modo molto arrabbiato. In settimana lei gli manda un messaggio e gli palesa il suo interesse ma lui la tiene in sospeso non facendole sapere se vuole fare l’esterna o no. Oggi si presenta in puntata e le chiede di fare subito un’esterna per chiarirsi, lei lascia da solo in studio Matteo ed esce per andare da Giorgio.

Sophie ha dichiarato che il fatto che lui non si sia presentato all’esterna organizzata dalla redazione di Uomini e Donne, le ha fatto capire che ha bisogno che sia presente nel suo percorso perchè le piace tanto. Matteo capisce di non essere solo in questo percorso e accetta la situazione ma tutti rimangono straniti dal fatto che lei non lo avesse guardato quasi per niente negli occhi e piangesse, anche se Sophie ha spiegato il tutto dicendo che era una giornata in cui si sentiva più emotiva del solito. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere Commentando con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Bomba su Gemma. Il baby fidanzato confessione assurda: “Cosa mi ha chiesto di fare, lei è malata di tv”. Tutti sotto choc, Gemma disperata proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.