uomini-e-donne,-bufera-in-studio:-“sei-stata-a-letto-anche-con-me,-falsa”-si-scoprono-gli-altarini-sulla-famosa-dama-over.-fan-sotto-choc

Ieri ad Uomini e Donne si è registrata la scelta di Davide Donadei, ma non solo. Ovviamente si è registrata anche la parte che riguarda gli Over. Eccoci quindi alle anticipazioni del sempre ben informato Vicolo delle news. Ovviamente si inizia come al solito, e forse anche per scaramanzia, da Gemma vestita molto primaverile, camicetta colorata e gonna lunga plissé e aveva in mano 2 piume che usano le Blue Belle, che si prende ironicamente in giro e vuole essere più “leggera” mettendosi a confronto con Nicole e Pamela alle quali Maurizio ha chiesto il numero.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne è infatti tornata una famosa dama over, ovvero Pamela Barretta a cui subito è stato chiesto il numero proprio dal Maurizio di Gemma. La Galgani non riesce a capacitarsi come lui abbia potuto frequentare lei e subito dopo chiedere il numero a due donne che hanno la metà dei suoi anni e soprattutto sono bellissime. Si discute un po’ e alla fine decidono di chiudere la loro conoscenza perchè tanto non c’è comunicazione tra loro. Quindi storia conclusa ( finalmente) per Gemma.

Al centro dello studio di Uomini e Donne si siedono quindi Nicole, Carlo ed Armando. Nicole è uscita con Carlo, con cui c’è stata una certa complicità e al quale sembra esser più indirizzata. Armando la accusa di essere una grandissima falsa perché non conferma che tra loro due (tra lei e Armando) non ci sono state solo delle “carinerie” ma dei baci appassionati avvenuti in un ristorante. Sembra che una volta lui sia anche salito in camera da lei per 40 minuti, non è successo nulla però e alla fine lei lo ha mandato via per evitare che potesse succedere qualcos’altro.

Dopo la scelta di Davide la puntata di Uomini e Donne è continuata con l’altro Maurizio (non è lo stallone nè il poeta ma l’altro) che è uscito con Maria e in serata sarebbe uscito con Gemma, e ha detto che con Maria è ancora in una fase di conoscenza , non si sbilancia molto e ancora deve capirla bene perché lei fa 2 passi avanti e mezzo indietro. Interviene Gianni sentenziando che a Maria lui evidentemente non piace abbastanza.

Si è quindi concluso il percorso di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il tronista infine ha scelto e la decisione è ricaduta su Chiara che gli ha detto si. I due si sono abbracciati sotto un cielo di petali di rosa. Grande dispiacere per Beatrice che si è sentita presa in giro da lui ma nonostante questo ha deciso comunque di salutarlo con un abbraccio dimostrando la sua maturità. Che sia lei la prossima tronista? molti fan lo sperano. Se volete sapere tutto della scelta leggete qua:

