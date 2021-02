Uomini e Donne, Bufera social: Messo Online il video a luci rosse senza veli dell’ex Dama. Lei infuriata: “Denuncio tutti”. Eccolo senza censura

Un altro scandalo ha coinvolto la trasmissione di Uomini e Donne, anzi una ex partecipante al programma che ormai ha lasciato. L’ex corteggiatrice e scelta di Oscar Branzani a Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha infatti postato un video realizzato per un brand dove si mostra senza veli. Nonostante il suo profilo fosse verificato, il post è stato rimosso scatenando le ire della giovane toscana che si è detta pronta ad una battaglia contro il proibizionismo. Eleonora Rocchini senza peli sulla lingua attacca Instagram dicendosi “Scioccata” per la rimozione di un post dove lei compare senza veli.

La foto censurata di Eleonora Rocchini

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e scelta di Oscar Branzani, attraverso delle stories Ig dichiara: “Vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi… siamo liberi comunque di mostrarci… Credo che ci sia differenza tra mostrare il corpo e fare la maiala e dato che su Instagram ci sono tante maialine che non vengono censurate e il post di Eleonora viene censurato, io starò da oggi fino a tre giorni a postarvelo a gogò, Instagram mi deve bloccare, mi deve eliminare il profilo. Devo fare la lotta contro questa cosa del nudo, contro questo proibizionismo inventato dalle leggi di non so che c**o di cosa, se non lo lascio passo alle denunce”.

Detto, fatto. La Rocchini ha ripostato il video che in pochissime ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, lanciando una frecciatina: “Continuate a segnalarmi, continuerò a ripostarlo all’infinito”. Centinaia i commenti a sostegno della giovane influencer, tra i volti noti figurano anche ex di Uomini e Donne come Ludovica Valli: “Sei stupenda amore, fregatene di tutti e tutto. Testa alta e vai per la tua strada come hai sempre fatto…ps: io pure con questo panzone mi spoglierei nuda ogni giorno lo sai…sei splendida”. In basso, il video censurato di Eleonora Rocchini)

Da qualche giorno si fa insistente la voce circa una rottura tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, ex fidanzato di Dalila Branzani (sorella di Oscar). Da parte dell’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne nessuna parola, anche quando Deianira Marzano aveva parlato di un presunto flirt con un certo Franchini. Poi a sorpresa spunta una foto che ritrae la Rocchini con un certo Niccolò Robucci, architetto fiorentino. L’influecer ha postato una foto di loro due in un luogo di montagna che lascia pensare ad una mini vacanza in dolce compagnia. Sarà lui il nuovo amore? É un amico di vecchia data? Si attendono smentite o…conferme.

Nell’attesa la corteggiatrice pare sia ufficialmente single e infatti molti hanno ipotizzato che potrebbe essere proprio lei la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel video di presentazione del nuovo trono classico infatti si vede solo una donna con dei capelli lunghi lisci e neri. A tanti farebbe piacere vedere proprio la Rocchini sul trono del dayting show di Canale 5 perchè sicuramente sarebbe molto movimentato. E voi che ne pensate? vi piacerebbe Eleonora come nuova tronista? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

