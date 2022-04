Uomini e Donne cancellato dal palinsesto: Il programma è stato sospeso da Mediaset. Ecco chi sostituisce Maria

Uomini e Donne è sicuramente senza dubbio uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Alla conduzione di questo programma d’amore c’è ormai da anni la bravissima Maria De Filippi. La conduttrice infatti è ormai alle redini del programma da diverso tempo e solo grazie alla sua conduzione possiamo dire che il programma riesce a ricevere un grande successo nel corso degli anni.

Un successo che è cresciuto sempre di più soprattutto negli ultimi tempi grazie alla sua bravura incredibile passione che mette in quello che fa. Sta di fatto che come tutti i programmi anche questo ha una fine. Ebbene a quanto pare al psoto del tanto amato programma Uomini e Donne sarà trasmesso altro.

Uomini e Donne sostituito da un altro programma

Come ogni programma anche quello della bravissima Maria De FIlippi va in ferie. In occasione delle feste Pasquali infatti il programma della conduttrice di Canale Cinque non sarà trasmesso . A prendere il posto del programma dell’amore infatti andrà in onda ben altro. Uomini e Donne infatti si prenderà una piccola pausa e oggi non andrà in onda, riprendendo regolarmente il 19 aprile sempre alle 14.45.

A prendere il posto di Uomini e Donne infatti sarà il film Inga Lindstrom- Tutti pazzi per Elin con Susan Hoecke e Chrsitoph Mory un film molto romantico apprezzato dagli amanti del genere. Un film davvero interessante che parla di una giovane infermiera che ama molto il suo lavoro, ma è anche una giovane ragazza che ama dire le cose come stanno e a causa di questo suo comportamento perde il posto in clinica e ciliegina sulla torta il fidanzato la lascia. Insomma un film interessante che vale la pena guardare.

Ovviamente la scelta è stata fatta proprio in occasione delle festività proprio considerando che molti italiani festeggeranno Pasqua in famiglia e sicuramente non si concentreranno sulle puntate di Uomini e Donne. Il tutto riprenderà domani dove vedremo ovviamente vicende d’amore e intrighi tra cavalieri e dame che come sempre non mancano mai, soprattutto con il ritorno di Riccardo in studio, che pare si sia molto riavvicinato alla sua ex Ida Platano.

