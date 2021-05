uomini-e-donne,-carolina-dopo-la-scelta-e-il-mancato-saluto:-prime-parole

La Ronca non perde tempo e condivide i primi messaggi dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri, in cui Giacomo Czerny ha scelto di uscire dal programma di Maria De Filippi con Martina Grado

Carolina Ronca è la non scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne. Ieri è stata registrata una nuova puntata del noto programma di Maria De Filippi e finalmente il giovane videomaker ha concluso il suo percorso, scegliendo Martina Grado. Le anticipazioni rivelate da Il Vicolo delle News fanno sapere che Carolina non ha reagito affatto bene. Giacomo le ha confermato che a metà percorso aveva deciso di lasciare la trasmissione insieme a lei. Le numerose discussioni che sono nate in seguito gli hanno fatto fare un passo indietro e, a detta sua, non si sarebbero più trovati.

Carolina è rimasta sconvolta di fronte alla scelta di Giacomo, tanto che gli ha riservato non pochi rimproveri. Al centro dello studio, la Ronca l’ha accusato di averla costretta a dimostrare i suoi sentimenti, per poi arrivare a rifiutarla. Secondo Carolina, Czerny avrebbe potuto fermarsi prima con lei. Giacomo, però, le ha fatto presente che fino all’ultimo non aveva davvero idea di chi scegliere. Nessuna sua spiegazione è riuscita a consolare la Ronca, che si è anche rifiutata di salutarlo. Ha augurato a se stessa il meglio e poi ha lasciato lo studio.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la sua uscita, Giacomo non ha trattenuto le lacrime. Oggi Carolina decide di condividere una foto e un messaggio, che probabilmente si riferisce a quanto accaduto nello studio ieri.

“Ma sei così. Un’attrice comica. La bomba atomica. Sì, ma tu sei così. In fiamme, sei Notre-Dame. Alla Scala, l’Opera. Una notte a Pigalle”

Con il testo della canzone Marilù di Achille Lauro, sembra che Carolina voglia condividere un messaggio per se stessa. E, ovviamente, non mancano i numerosi commenti da parte dei fan. Sono davvero tantissimi coloro che le offrono tutto il loro sostegno. Tra i tanti messaggi, è possibile notare un cuore scritto dall’ex tronista Jessica Antonini. Quest’ultima ha voluto dare il suo appoggio a Carolina, sebbene non abbiano portato avanti i loro rispettivi percorsi nel programma nello stesso periodo.

Infatti, Jessica ha scelto Davide Lorusso diversi mesi fa. Sembra che in questa ultima fase della stagione del Trono Classico, Jessica tifasse proprio per Carolina. Nelle Stories, l’ormai ex corteggiatrice condivide un selfie e l’emoticon della bomba. “Carica”, scrive la Ronca, facendo intendere di essere pronta a voltare pagina. Ora non resta che attendere la messa in onda della scelta di Giacomo, che dovrebbe avvenire prossima settimana.