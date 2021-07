Speaker radiofonica, ex dee jay, Carlotta Savorelli ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha lasciato il programma in seguito ad una decisione della redazione da lei poco condivisa. Carlotta oggi è tornata alla sua quotidianità, soprattutto al suo lavoro fatto di serate, musica e ballo. L’ex dama è molto attiva sui social dove condivide la vita privata ma soprattutto momenti del suo lavoro, inoltre si diletta come influencer dando consigli di bellezza e non solo.

carlotta-savorelli solonotizie24

Carlotta Savorelli: “Sono ancora single, dunque…”

La dama non ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne, per molti la sua presenza era scomoda e eccessiva e secondo quanto ha riferito la dama gli addetti ai lavori del format avrebbero deciso di non invitarla più. Ricordiamo che i motivi che hanno portato Carlotta a lasciare il dating show di Maria de Filippi la dama li ha rivelati chiaramente in una o più interviste dove non ha esitato a spiegare il suo punto di vista sul alcune specifiche situazioni.

Carlotta ha rivelato che in realtà non è successo niente di specifico, è stata la redazione a non chiamarla più e lei non ha chiesto spiegazioni: ““La redazione non ha più chiamato. Immagino che loro sappiano perché non mi hanno più richiamata, io non sono tenuta a chiedere delucidazioni”. L’ex dama ci tiene a sottolineare che non ha lasciato il programma volutamente, non è stata una sua scelta: “Non sono andata via per mia volontà. Sono ancora single e compatibilmente con gli spostamenti nazionali, non avrei problemi a tornare”.

Carlotta Savorelli fonte Instagram

Carlotta Savorelli: “La redazione non mi ha più chiamato”

Grintosa, determinata e anche una donna molto bella Carlotta si dichiara single, non ha trovato l’uomo giusto anche per questo l’addio a Uomini e Donne non è stata una sua scelta.

Carlotta recentemente si è anche dichiarata offesa da una certa stampa che ha strumentalizzato il male avuto dal suo cane solo per fare notizia non tenendo conto di chi soffre veramente: “Trovo orrenda la strumentalizzazione dei lutti” ha scritto l’ex dama alla fine di un lungo post di denuncia.