Uomini e Donne, chi è Marco: lavoro, Instagram e curiosità del cavaliere del Trono Over

Uomini e Donne, chi è Marco: Instagram e curiosità del nuovo cavaliere del Trono Over.

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il Trono Classico, tutto è finito per il meglio: i tre tronisti hanno scelto e per tutti c’è stato lieto fine. Tre nuove coppier sono nate in studio, Massimiliano e Vanessa, Samantha e Alessio, Giacomo e Martina. Ma cosa accadrà invece ai protagonisti del trono over? Negli ultimi appuntamenti, il programma si concentrerà proprio su di loro, cercando di capire quali tra le frequentazioni proseguiranno anche durante la pausa estiva. E tra i rapporti in bilico c’è quello tra Elisabetta e Marco. Dopo la fine della burrascosa storia con Luca, la dama si è rimessa in gioco proprio col nuovo cavaliere, arrivato in studio a metà aprile. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, chi è Marco: tutto sul nuovo cavaliere del Trono Over

Uomini e Donne è uno dei programma più amati della nostra tv. E a rendere più dinamica la trasmissione è il continuo arrivo di nuovi protagonisti, soprattutto per quanto riguarda il parterre del Trono Over. Tra le new entry del gruppo dei cavalieri c’è lui, Marco. Il suo fascino ha colpito subito diverse dame, tra cui Ida Platano. Attualmente, però, sta conoscendo Elisabetta: tra loro sboccerà l’amore? Vedremo… Di Marco non sappiamo molto, se non che ha poco più di 40 anni è originario di Roma ed è un persona trainer. Il suo cognome è Pistonesi, ma non è molto attivo sui social: il suo profilo Instagram dovrebbe essere “marcus.pisto”, aperto solo una settimana fa. Ecco uno degli scatti presenti sul canale:

Come si legge nella bio di Instagram, Marco è anche un appassionato di pittura: in una delle foto è immortalato proprio mentre è intento a dipingere. Riuscirà l’affascinante cavaliere a trovare la sua metà nel programma di Canale 5? Noi glielo auguriamo!