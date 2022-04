Secondo la segnalazione di una persona abbastanza vicina a Riccardo Guarnieri, ormai volto noto di Uomini e Donne, l’ex coppia non è stata sincera fino in fondo sulla situazione reale del proprio rapporto.

Ancora una volta entra in gioco il gossip dell’influencer Deianira Marzano, che ha spesso smascherato noti personaggi pubblici, in particolar modo tronisti, dame e cavalieri di Uomini e Donne. Ed è proprio a Deianira che sono arrivate le ultime segnalazioni su Ida e Riccardo. Pare che i due abbiano cenato insieme, omettendo l’accaduto in puntata. Inoltre, è stato anche segnalato quanto in realtà i due continuino a sentirsi da un anno, all’insaputa di tutti. La cosa, chiaramente, è stata smentita dai diretti interessati in studio.

Il rapporto tra la Platano ed il cavaliere Guarnieri è sempre stato molto altalenante. Abbiamo assistito più volte a rotture e a ritorni di fiamma, anche se dopo l’ultima separazione eravamo tutti convinti che non ci sarebbe più stato un seguito. E invece ci tocca ricrederci. Un ritorno tra i due sembra essere ancora possibile, soprattutto da quando Riccardo è tornato in studio negli ultimi giorni per trovare l’amore. Ma ciò che ha destato più sospetti è il fatto che i due continuino ad abbandonarsi a balli insieme e a non affezionarsi realmente ad altre dame e cavalieri. A questo, si aggiungono poi le segnalazioni della più pettegola delle bloggers: Deianira Marzano.

Il volto di Ida, nella foto che presuntivamente la ritrae a cena fuori con Riccardo Guarnieri, non è palesato. Nonostante questo, si nota che la giacca indossata dalla donna al tavolo sia la stessa che Ida ha sfoggiato in una instagram story poco prima. E non è tutto; anche il top sotto il blazer sembrerebbe coincidere. Inoltre, ad infittire il caso è la dichiarazione anonima della sorella di un grande amico del cavaliere tarantino secondo cui i due sono rimasti in contatto durante tutto l’anno.Pare che Riccardo e Ida si siano sentiti spesso telefonicamente, con chiamate e messaggi. Alle chiamate, secondo la segnalazione anonima, avrebbe assistito a volte anche il fratello di Riccardo. Sembrerebbe però trattarsi di chiamate innocenti e prive di malizia. E allora tutti si chiedono: Come mai hanno deciso di non dichiararlo in studio? Questo li fa apparire sempre di più agli occhi del pubblico come “impostori” che si sono già accordati sul da farsi. Il ritorno in studio di Riccardo quindi potrebbe non essere casuale, ma frutto di un progetto ben preciso. Ricordiamo inoltre che proprio recentemente, Tina ha cercato di smascherare Ida in studio, dicendole che era ormai lì solo per business e per le sponsorizzazioni che otteneva su instagram tramite la partecipazione al programma. Le segnalazioni saranno fondate? è davvero tutto frutto di una macchinazione tra Ida e Riccardo? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Uomini e Donne choc, Ida e Riccardo smascherati dall’amico: “Non si sono mai lasciati, ecco come hanno organizzato tutto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.