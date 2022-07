Uomini e Donne choc, Scomparsa la famosissima Dama. Il dramma dopo un post su Instagram. Fan distrutti

Uomini e donne, seppur in vacanza per la pausa estiva, è sempre al centro dell’attenzione e del gossip. In particolare, i protagonisti del programma di Maria De Filippi, vengono comunque seguiti dai fan sia sui social sia se li avvistano in giro. La protagonista delle ultime voci è una delle amate corteggiatrici che è scomparsa da mesi sui social e il motivo è abbastanza importante e triste. Pochi giorni fa, però, alcuni portali hanno svelato alcuni retroscena dando alcuni aggiornamenti.

Si tratta di Veronica Burchielli, 26enne originaria di La Spezia. Ha esordito in tv grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, nella stagione 2018/2019. La ragazza è stata prima corteggiatrice e poi tronista. La sua storia fu abbastanza travagliata in quanto, da corteggiatrice, fu la scelta dell’allora tronista Alessandro Zarino al quale diede un bel NO. In seguito, Maria decise di farla salire sul trono e, dopo alcuni ripensamenti, uscì dal programma insieme allo stesso Zarino che pochi mesi prima aveva rifiutato.

Dopo essere usciti da Uomini e donne insieme, i due si sono frequentati per vari mesi e sembravano essere anche molto affiatati. La loro storia, però, non ha avuto il lieto fine ed è terminata dopo poco tempo. Sia Alessandro che Veronica hanno comunque continuato a pubblicare, sui loro rispettivi profili instagram, la loro quotidianità. In particolare, la Burchielli ha sempre mostrato la sua fisicità, il suo lavoro e i suoi outfit a tal punto da diventare un’influencer anche molto seguita.

Purtroppo, però, il suo ultimo post risale al 29 marzo. Sono esattamente quattro mesi che l’ex tronista di Uomini e Donne è scomparsa dai social e il motivo è piuttosto serio. A dare maggiori delucidazioni è stato il portale Very Inutil People. “Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene”.

Il mondo del web, purtroppo, è sempre un'arma a doppio taglio. Può regalare tanta gioia, successo, può addirittura idolatrare ma, allo stesso tempo, è capace di far sprofondare le persone. Alcune sono capaci di farsi scivolare tutto addosso, altre, invece, ne pagano le conseguenze e si fanno colpire in pieno nei punti più deboli. Ed è proprio quello che è successo a Veronica la quale non è stata più in grado di fronteggiare tutti i leoni da tastiera. I fan più accaniti sono molto preoccupati e si augurano che, lontano dal mondo social, possa stare meglio. Anche perché è sempre stata una ragazza molto dolce oltre che molto bella.

