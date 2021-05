Uomini e Donne choc, Smascherato il gioco del trono over. Cacciati due protagonisti super amati. Armando chiede scusa

A Uomini e Donne tutti gli occhi sono puntati su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La dama ha richiesto alla redazione i petali di rosa per il momento della loro uscita dal dating show. Si sono dichiarati amore a vicenda e hanno lasciato lo studio mano nella mano. Una storia turbolenta che aveva appassionato i telespettatori, ma che oggi è nuovamente sulla bocca di tutti. La pace della neo coppia è durata solo poche settimane e qualche apparizione sui social. Poi i rumors hanno cominciato a parlare di una crisi tra loro, che si è risolta in un rientro nel programma per discutere davanti a tutta Italia.

Probabilmente, proprio a causa di queste discussioni, Roberta Di Padua non potrà più prendere parte alla parterre femminile di Uomini e Donne. Tutto a causa delle accuse che le ha rivolto il suo ex Riccardo Guarnieri. Sappiamo che lo scopo principale della trasmissione è quello di permettere a persone sole di trovare l’amore. Così, quando Maria De Filippi scopre che qualcuno dei personaggi resta in gioco solo per ottenere visibilità, inevitabilmente lo allontana. I giochi fatti dai protagonisti in favore del pubblico e soprattutto dei loro follower non piacciono alla redazione.

E soprattutto non piacciono a Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cui ruolo da opinionisti si sta lentamente trasformando in quello di giudici atti a capire chi mente e chi invece fa sul serio. Sulla veridicità di Uomini e Donne non ci sono dubbi, ma sono molti i giovani e vecchi che approdano in studio per ottenere delle possibilità nel mondo della televisione e dei social. Sicuramente Roberta Di Padua ha giovato della fama ottenuta con la sua partecipazione al programma: sulla sua pagina Instagram vanta 300 mila follower e la dama è entrata ormai nel magico mondo delle influencer.

Ma torniamo alla discussione con Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere ha accusato la dama di essersi messi d’accordo per rimanere ancora a Uomini e Donne nonostante la loro relazione andasse ormai per il meglio. Questo sarebbe avvenuto prima della loro uscita dallo show. Secondo Guarnieri, Roberta Di Padua aveva rifiutato la sua richiesta di uscire insieme dallo studio, chiedendogli di aspettare ancora del tempo per tenere ancora l’attenzione del pubblico concentrata su di se. Questo l’avrebbe aiutata a incrementare i suoi follower e guadagnare di più tramite i social.

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono intervenuti in favore di Roberta Di Padua, ma non si sa ancora quale decisione prenderà la redazione di Uomini e Donne in merito. Non sarebbe la prima volta che qualche personaggio viene punito e allontanato dal programma a causa di accuse del genere. Stessa sorte potrebbe capitare ad Armando Incarnato accusato dagli stessi di parlare male della redazione. Intanto, a punire Roberta Di Padua ci hanno già pensato i suoi follower. Dopo le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri almeno mille persone al giorno hanno smesso di seguire la sua pagina Instagram. Questo dimostra che in molti hanno creduto alle accuse. Maria De Filippi ci avrà creduto o no?