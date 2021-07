uomini-e-donne,-clamoroso-annuncio-dell’ex-tronista:-solo-adesso-l’ha-rivelato!

L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un annuncio davvero clamoroso: solo adesso a rivelato ogni cosa nel minimo dettaglio, cos’è accaduto.

È stata una delle ex troniste di Uomini e Donne più amate in tutta la storia del programma di Maria De Filippi. Entrata a far parte del dating show di Canale 5 dapprima come corteggiatrice ed, in seguito, come tronista, la giovanissima ragazza ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione alla trasmissione, continua a decantare di un clamore più che esagerato soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, spesso e volentieri, l’ex tronista di Uomini e Donne intrattiene il suo pubblico con incantevoli scatti fotografici, ma anche incredibili annunci a sorpresa. L’ultimo? Beh, risale proprio a qualche ora fa.

Con una foto che la ritrae con un sorriso davvero smagliante, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso occasione di poter condividere con il suo pubblico uno splendido annuncio a sorpresa. “Finalmente posso dirvelo”, ha scritto l’ex volto noto del dating show di Canale 5 a corredo di questo post. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo!

L’annuncio clamoroso dell’ex tronista di Uomini e Donne: incredibile!

“Finalmente posso dirvelo”, sono proprio queste le esatte parole che l’ex tronista di Uomini e Donne ha utilizzato per rivelare un vero e proprio annuncio clamoroso al suo pubblico social. Cos’è successo, però? E, soprattutto, di chi parliamo? Procediamo con ordine. La protagonista indiscussa di questa notizia davvero incredibile è proprio lei: Nilufar Addati. La ricordate nello studio di Uomini e Donne? Ebbene: è proprio lei che, pochissime ore fa, ha condiviso con i suoi followers una notizia davvero sensazionale.

“Sono troppo felice”,ha continuato a dire la bellissima Addati ai suoi sostenitori. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cos’è successo? Ebbene: Nilufar è diventata a tutti gli effetti una cittadina lombarda. È proprio a Milano, infatti, che l’ex tronista ha una nuova casa. Da Napoli a Roma e da Roma a Milano, insomma Nilufar è davvero instancabile!

Tantissimi auguri per la nuova casa e per il tuo futuro, carissima Nilufar!