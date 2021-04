uomini-e-donne,-clamoroso-colpo-di-scena.-giorgio-manetti-pronto-a-tornare-per-gemma,-fan-in-delirio

Ha appassionato i telespettatori di Uomini e donne con il suo corteggiamento riservato a Gemma Galgani al Trono over e ora, Giorgio Manetti, torna a far parlare di sé, per dei progetti in arrivo. A rivelarli è proprio “il gabbiano” nonché storico ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi, in occasione di un nuovo intervento registrato a mezzo social. Nello stesso, in risposta a chi vorrebbe rivederlo alla corte di Maria De Filippi, Giorgio fa sapere che ci potrebbero essere novità al riguardo.

Insomma pare proprio che gIorgio possa tornare a Uomini e Donne. Ma non solo. Tra circa una settimana darà annuncio di un progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che lo vede protagonista e non è tutto. Questo, perché insieme ad un altro ex volto del Trono over del dating-show, “il gabbiano” è pronto a debuttare al cinema. Particolari, che vi indichiamo nel nostro articolo.

Giorgio Manetti rompe il silenzio

Molti telespettatori si dicono desiderosi di rivederlo protagonista al Trono over di Uomini e donne, dove in passato lui ha corteggiato la dama veterana del dating-show, Gemma Galgani. Una ipotesi che pare non sia del tutto esclusa anche se il destino al momento sembra riservargli altri progetti, o almeno questo è stando a quanto il diretto interessato, Giorgio Manetti, fa ora sapere in una diretta Instagram condivisa con l’altro cavaliere storico del dating-show, Alfonso Barone.

Giorgio Manetti e i progetti post-Uomini e donne

Nell’intervento condiviso con il web, “il gabbiano”, così come Giorgio Manetti veniva definito a Uomini e donne, fa sapere che molto presto darà un annuncio social di un progetto in cantiere che lo vede protagonista. «Presto farò un annuncio, il ventotto, chissà cosa succederà. Come accennato già in precedenza é una cosa che riguarda le persone che mi seguono e chiaramente meritano tutto il bene del mondo. Vediamo cosa succede!», spiega il volto storico Mediaset, per poi aggiungere che il suo nuovo progetto è volto a contrastare la violenza sulle donne.

Giorgio Manetti verso il cinema

Complice il successo in tv raggiunto a Uomini e donne, inoltre, Giorgio Manetti insieme a Sossio Aruta debutteranno entro Natale 2021 al cinema, come protagonisti della pellicola Uno strano weekend al mare. Secondo quanto si apprende nel web, intanto, le registrazioni dell’atteso film con protagonisti gli ex volti del Trono over si concludono a fine mese di aprile 2021, in corso. Per sapere di più, non ci resta che attendere aggiornamenti da parte del “gabbiano”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

