Uomini e Donne, Clamoroso Colpo di scena. Riccardo e Roberta si lasciano, Ida confessa tutto. Scoppia il caos e Roberta va via

Le anticipazioni di Uomini e Donne dei prossimi giorni sono davvero incredibili. Vediamo cosa succederà con il ritorno in studio di Roberta e Riccardo. La puntata inizia con la visione della scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di un paio di mesi fa. In studio entra prima Roberta. La donna fa capire che le cose non stanno andando bene, c’è stata quasi una rottura tra di loro. Poi entra lui. Roberta racconta che lui ha un carattere particolare, finchè una sta zitta e accondiscende al suo carattere va bene, altrimenti non va più bene.

Fanno un esempio per far capire cosa si intenda: settimana scorsa erano a Salerno in un hotel, stavano dormendo, Riccardo soffre d’insonnia e verso le 4 si è alzato per fare la doccia e ha fatto rumore sbattendo la porta, accendendo il phon, ecc. Poi lui è pure sceso per andare in macchina a prendersi la sua acqua perchè vuole bere solo quel tipo. Alla fine lei si è infastidita perchè non riusciva a dormire e ha sbroccato, perchè possono sembrare piccolezze ma a lungo andare certe cose danno fastidio e rende nervosi.

Hanno discusso e lui arrabbiato alle 5 se ne è andato e l’ha lasciata sola in hotel. Per 2/3 ore non ha saputo dove fosse, ha provato a cercarlo ma lui non ha risposto. Lui nel frattempo che erano in studio si è arrabbiato tanto, l’ha mandata a quel paese ed è uscito salvo rientrare per dirle che non era vero che l’avesse cercato. Roberta racconta pure di un giorno in cui erano al bar e Riccardo le ha detto che “gli fa sangue” e lei gli ha fatto la battuta “non potremmo avere allora solo questo tipo di rapporto?” e lì pure lui si è arrabbiato non capendo l’ironia.

Insomma in ultimo lei lo accusa di aver fatto una scelta di testa e non di cuore, perchè vede le differenze di quando era con Ida che era geloso, faceva scenate mentre con lei no. Riccardo risponde che lui non le fa perchè si sente sereno con lei quindi deve prendere la sua calma piatta in modo positivo. Sono stati più di un’ora a discutere. E’ intervenuta pure Ida facendo notare che gira e ti rigira è sempre lui il problematico della coppia, all’inizio uno tende a non vedere i difetti ma poi ad un certo punto si devono smussare altrimenti non si può vivere un vero rapporto di coppia.

Sono tutti concordi con il dire che lui non è affatto pronto ad intraprendere una convivenza perchè non si immedesima mai nell'altro. Maria permette che entrambi rimangano in trasmissione, lei accetta ma lui no. La conduttrice cerca di convincerlo a restare così da poter anche rimanere vicino a lei potendola vedere in studio e cercare nel frattempo di risolvere i problemi sorti, ma Riccardo saluta tutti e se ne va e a quel punto va via pure Roberta.

