Uomini e Donne, clamoroso! Torna Aurora e succede il pandemonio. Smascherata in diretta volano parole grosse: “Tutte faciline”. Fan increduli

Aurora Tropea, la Dama del trono over vittima nelle scorse puntate di minacce su video che avrebbero dovuto mostrare scene di intimità, torna dopo settimane a parlare sui social e a spiegare quanto accaduto, e confermando le voci di una denuncia ai danni di chi è stato complice di questa gogna pubblica in tv, in un programma visto da milioni di persone. Facendo un riassunto, nell’ultima puntata in cui Auriora è stata protagonista, il suo ex frequentante, Giancarlo, ha minacciato di mostrare video in cui la donna avrebbe mostrato sue intimità

A questa minaccia nessuno ha bloccato il cavaliere, tranne un timido cenno di dissenso da parte di Maria de Filippi che non voleva vedere nè mostrare tali video. Dopo l’insistenza dei due opinionisti di Uomini e Donne, Tina e Gianni in primis, da sempre avverso ad Aurora, Giancarlo è andato a prendere il suo cellulare mostrando al ballerino e poi al pubblico a casa una foto di Aurora in canotta davanti al camino. Nessuna immagine osè, se non il fatto che il cavaliere ha lasciato intendere che quella era l’unica foto lecita che avrebbe potuto mostrare, facendo intendere che la donna ne abbia fatte altre non adatte alla fascia protetta.

Insomma Aurora oltraggiata e offesa ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, mentre Giancarlo è rimasto nel programma senza subire alcuna condanna per quanto fatto e continuando beatamente le sua conoscenze senza alcun riguardo per i sentimenti di una donna praticamente cacciata da una trasmissione a cui ormai partecipava da molti anni. Proprio per questo non ci meravigliamo che l’ex Dama abbia deciso di sporre denuncia verso chi ha commesso, nei suoi riguardi un illecito, Ma leggiamo le sue parole:

Così scrive Aurora: “Amiche rompo il silenzio delle settimane che mi separano dall’ultima mia partecipazione al programma perché ho riflettuto lungamente su quanto è successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, nè si deve tollerare. “Uomini e Donne” è un contenitore in cui c’è chi cerca lo svalo, chi la visibilità, chi l’amore; ne ho accettato il format anche per rappresentare le migliaia di donne della mia età che ancora credono nei sentimenti e vogliono mettersi in gioco, anche accettando giudizi contrari al proprio apparire, anzi al proprio essere.

Ma nello studio come nella vita, le donne come noi devono dare e pretendere rispetto, alzandosi e andando via da situazione che, lungi dall’essere espressione di un confronto anche aspro tra persone , integrano l’illecito. Le cronache, purtroppo quasi quotidianamente, – continua Aurora – ci ricordano come alcuni uomini ritengono di potere fare leva sulla fragilità delle loro compagne o di non dare loro credito, esprimendo un maschilismo che è fortunatamente del tutto fuori tempo. Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo “in fasce” questo schema di deprecabile confronto. Mi sono detta, allora, fai qualcosa!

Dai voce nel tuo piccolo a chi non ce l’ha e unisciti alle tante che su quel fronte tutti i giorni si schierano. Per questo ho sottoposto i fatti ( accaduti a Uomini e Donne) alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato. Ringrazio chi in questi giorni mi è stato vicino, il mio avvocato Cristiano Piacenti che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e sostenermi , le mie amiche del passato e del presente e quanti, da Selvaggia Lucarelli agli altri giornalisti e opinionisti, che mi hanno dato pubblico conforto o si battono sempre e comunque per il rispetto del prossimo. Amici, poi, il mio minimo contributo a questa battaglia è anche per voi, perchè rispettate e volete che siano rispettate le donne. Vi voglio bene, grazie di cuore per tutto l’affetto. Aurora

In tantissimi hanno commentato il post di Aurora mostrando tutta la solidarietà verso la donna e ribadendo che denrto lo studio dovrebbe trovarsi lei con le scuse degli opinionisti e della redazione e non il suo carnefice. Insomma tantissimi i commenti che vorrebbero rivedere Aurora a Uomini e Donne e che sono con lei in questa battaglia. Non sono mancati anche commenti negativi che la riguardano.

C’è anche chi ha scritto: “Questo discorso vale per tutte le donne in verità. Tu non ci sei andata leggera con le altre e hai dato delle “faciline” a tutte quante la dentro. Non è che pretendiamo rispetto dagli uomini e poi al pari di un uomo demoliamo le altre. Dillo pure alla Lucarelli al tuo avvocato e a tutti quelli che hanno visto solo una parte della faccenda”. Insomma la vicenda di Aurora ha davvero diviso il pubblico, e siamo curiosi di conoscere il tuo parere. Facci sapere che ne pensi sul gruppoora dedicato al programma di Maria de Filippi: gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

