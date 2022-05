Uomini e Donne, colpo di scena. Arriva la scelta di Luca Salatino, la risposta spiazza tutti, Cos’è successo

La scelta di Luca Salatino avverrà prima del previsto, ovvero la prossima settimana, e verrà registrata tra giovedì e venerdì: queste solo le indiscrezioni che giungono dai corridoi degli studi Elios di Roma, dove si registra Uomini e Donne. Com’è noto, lo chef romano è rimasto con sole due corteggiatrici, Soraia Ceruti e Lilly Pugliese, e a quanto pare sarebbe orientata su quest’ultima.

Nelle esterne che non abbiamo ancora visto, infatti l’attuale tronista di Uomini e Donne appare sempre più vicino alla romana e sempre più diffidente nei confronti di Soraia, che non vuole baciarlo e in esterna assume spesso un atteggiamento distaccato, facendo praticamente capire che la risposta sarebbe un no. Nel frattempo, Luca ha trascorso un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici: sarà cambiato qualcosa? A quanto pare lo vedremo nella stessa puntata della scelta!

Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: cos’è successo

Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, i due ex fidanzati hanno vissuto momenti emozionanti e inaspettati. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella dello scorso week-end, il pubblico in studio ha assistito a un vero e proprio colpo di scena tra gli ex fidanzati storici del trono over Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La dama di Brescia, infatti, è venuta allo scoperto ammettendo di volerci riprovare perché non ha mai dimenticato Riccardo, mentre quest’ultimo, tra pianti e dubbi, alla fina ha fatto anche lui un passo avanti molto importante.

Tutto è cominciato quando Ida Platano all’improvviso ha preso la parola e molto innervosita ha fatto sapere che Riccardo Guarnieri non la saluta più e che lei è molto delusa da questa cosa. Il cavaliere tarantino le dice che non la saluta perché non vuole che si fraintenda il loro rapporto, così i due litigano. Subito dopo si parla del trono classico e nell’esterna della tronista Veronica con Andrea c’è un bel bacio con in sottofondo la canzone “Fai Rumore” di Diodato.

Si tratta della canzone che Riccardo aveva dedicato a Ida quando le aveva chiesto di sposarlo. Sentendola, l’uomo è scoppiato a piangere ed è uscito dallo studio subito rincorso da Ida. Quando rientrano, i due ballano abbracciati stretti a centro studio, da soli, entrambi provati e commossi. Terminato il ballo, Ida ha chiuso con Marco, il ragazzo che stava frequentando, che a sua volta mentre usciva ha litigato con Riccardo.

La coppia del trono over di Uomini e Donne si è ritrovata? Riccardo e Ida a cena insieme

Subito dopo Ida ha fatto sapere a Maria De Filippi che durante il ballo aveva detto detto a Riccardo che “non é mai troppo tardi”, ma lui non le aveva risposto. Ha insomma ammesso di volerci riprovare con lui, ma il Guarnieri ha continuato a restare sul vago, a non esporsi, finche la Platano non l’ha mandato al diavolo uscendo come una furia dallo studio. Il cavaliere di Uomini e Donne ovviamente l’ha seguita e i due hanno litigano di nuovo. Alla fine, però, sono rientrati in studio e lui l’ha invitata a cena la sera. Come sarà andata?, si chiedono i fan con una certa apprensione.

