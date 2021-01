Uomini e Donne Colpo di scena, Davide sceglie ma riceve un Clamoroso rifiuto. La segnalazione choc: “Le hanno detto di fare così. Vuole il trono”. Fan increduli

Un clamoroso colpo di scena sarà al centro delle prossime puntate di Uomini e Donne e riguarderà il tronista di Davide Donadei prossimo alla scelta. Dalle anticipazioni riguardo la trasmissione di Maria de Filippi sappiamo infatti che Davide sceglie di portare in esterna la corteggiatrice Beatrice Bonocore, ma a sorpresa di tutti la ragazza rifiuta di uscire con il tronista e non si presenta all’appuntamento lasciandolo solo e evidentemente arrabbiato. In Studio Beatrice si giustifica dicendo di essere molto delusa per essere stata messa da parte la settimana prima ed essere stata accusata dal tronista di non tenerci veramente a lui per via della sua partenza repentina per Torino.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata lunedì 18 gennaio: Davide Donadei bacia Chiara, la reazione di Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Davide Donadei solleverà l’ipotesi che Beatrice Buonocore sia pilotata in realtà da qualcuno e non agisca seguendo il suo cuore. Secondo Davide Beatrice starebbe usando una strategia e non sarebbe più realmente interessata a lui. Insomma il dubbio è che la ragazza punti al trono anzinchè al tronista e che in questo sia spinta da persone esterne al programma. Dubbi che porteranno Davide ad allontanarsi ancora di più da Beatrice ed ad avvicinarsi all’altra corteggiatrice, Chiara Rabbi, meno amata dal pubblico.

Chiara infatti, al contrario di Beatrice si è presentata in esterna e i due scatterà anche un bacio vero, senza le telecamere. Durante la prossima puntata di Uomini e Donne, infatti, verrà mostrata l’uscita tra i due ragazzi nel luogo del loro primo incontro. Chiara Rabbi e Davide Donadei si scambieranno una serie di tenerezze dopodichè il tronista deciderà di far spegnere le telecamere per baciarla. In studio ci sarà una lunga discussione tra il tronista e Beatrice Buonocore che non gradirà il bacio. Proprio su loro due comunque, ultimamente sono circolate alcuni indiscrezioni

La nota influencer Deianira Marzano ha infatti sollevato il dubbio che i due si conoscessero già prima di Uomini e Donne e che il loro incontro in trasmissione fosse tutto organizzato. Il tutto sarebbe stato avvalorato da molti messaggi arrivati alla influencer che segnalavano la conoscenza tra Davide e Chiara al di fuori degli studi Mediaset. Secondo l’indiscrezione i due avrebbero anche deciso di prolungare la scelta proprio per ottenere maggiore visibilità, il tutto a discapito di Beatrice. Insomma tanti i dubbi su questo trono classico. C’è chi pensa che a fingere sia Beatrice, chi invece assicura siano Davide e Chiara

Uomini e Donne Trono Classico, puntata di oggi: Davide Donadei allontana ancora la scelta

Intanto la scelta si avvicina e fonti interne al programma assicurano che la scelta non avverrà all’interno degli studi Mediaset di Uomini e Donne bensì in un castello in periferia di Roma. Secondo le indiscrezioni due auto della produzione andranno a prendere le ragazze ma solo una sarà accompagnata al Castello e capirà così di essere la scelta mentre l’altra sarà portato in studio dove le sarà proposto comunque il trono. Tutto questo avverrà in diretta proprio per evitare spoiler. Intanto i fan della trasmissione sono sempre più curiosi di scoprire chi sarà la scelta finale. E voi chi preferite? Fatecelo sapere Commentando con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.