Hanno attirato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne durante la fase finale del programma, coinvolgendolo in critiche e commenti: stiamo parlando di Luca Cenerelli e Elisabetta Simone protagonisti del trono over che si sono frequentati per un periodo per poi decidere di chiudere ogni conoscenza. I due hanno dimostrato d’essere molto vicini, in particolare la dama non ha mai nascosto l’interesse per Luca ma quest’ultimo ad un certo punto ha dichiarato di non sentirsi coinvolto da Elisabetta e di preferire l’interruzione di ogni contatto.

Elisabetta-Luca-Uomini-e-Donne-Solonotizie24

Uomini e Donne, Elisabetta Simone: “Quando finalmente arriva il sole”

Oggi che Uomini e Donne è finito da quasi un mese i due anta sembrano aver ritrovato l’intesa e dopo qualche contatto social documentato si sono rivisti e a quanto pare hanno appianato ogni divergenza. Elisabetta e Luca sono usciti allo scoperto e hanno rivelato sui loro account social d’essersi ritrovati ma soprattutto d’essere pronti a viversi come coppia. Attualmente sono in vacanza insieme e la storia condivisa dalla dama e repostata da Cenerelli conferma tutte le buone intenzioni dei due di proseguire nella conoscenza.

“Quando finalmente arriva il sole” ha scritto Elisabetta, didascalia che accompagna uno scatto della dama che bacia teneramente il suo cavaliere ritrovato. I due a quanto pare si stanno dando un’altra opportunità e Luca ha capito d’essere molto più affezionato a Elisabetta di quanto potesse immaginarsi. La distanza di queste settimane gli è pesata e rivedere la Simone è stata l’unica scelta possibile per superare alcuni suoi disagi personali che lo hanno portato a pensare alla dama in più occasioni.

Elisabetta Simone fonte Instagram

Uomini e Donne, Elisabetta e Luca è amore?

Per il momento i due ex protagonisti di Uomini e Donne non parlano d’amore ma di sicuro l’intesa e l’attrazione fra loro è forte e potrebbe condurli ad una relazione dalle basi solide e serie. Ora si godono le vacanze e i giorni di relax, non vogliono pensare al futuro hanno bisogno soprattutto di conoscersi e capire se stanno bene insieme.

Intanto la loro presenza al trono over di Uomini e Donne della prossima stagione sembra essere messa in dubbio: la reunion attuale non porterebbe i due a presiedere nuovamente nel salotto del trono over.