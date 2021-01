Uomini e Donne colpo di scena incredibile: Davide oggi sceglie! “Permettimi di amarti”, l’altra piange disperata. Tina e Gianni cattivi. Fan increduli

Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena soprattutto riguardo il trono classico. Davide ha infatti finalmente annunciato che domani ( ovvero oggi 27 gennaio) farà la sua scelta, mandando in panico le due ragazze. Molto carine le corteggiatrici di Davide Donadei alla registrazione di ieri di Uomini e Donne: Beatrice vestita pantalone marrone e crowtop nero e Chiara con un vestitino nero.

La registrazione di Uomini e Donne comincia con la giornata intera che Davide ha trascorso con Chiara (la volta scorsa l’aveva trascorsa con Beatrice). Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina, cantano insieme Posso Posso di Carlo Brave. Lei gli fa notare che si sente un po’ coatta ma dolce. Lo porta al suo paese Sacrofano e glielo fa visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. Si baciano sulla mascherina (Bruciare per te di sottofondo). Dopo pranzo tornano in casetta e lei gli regala un album con tutte le loro foto, ogni foto riporta come didascalia frasi che rappresentano per lei ogni momento del loro percorso e poi termina con alcune pagine vuote che Chiara spera potranno riempire insieme.

Tina e Gianni, gli opinionisti di Uomini e Donne, intervengono dicendo che generalmente porta male regalare gli album. Si finisce con la visione della terza parte della giornata (intorno alle 17.00) , sono sulla terrazza della loro prima esterna e lei gli fa trovare uno striscione che recita: “Permettimi di amarti”. Poi gli fa una dedica d’amore molto forte e Davide si emoziona e si mette a piangere. Le dice che la vede bellissima anche se lei non ci si sente. Lei gli chiede se questa volta gli è arrivata e lui risponde “Ce l’hai fatta!”. Insieme lanciano in aria un palloncino bianco sul quale lui scrive “Qualsiasi cosa accada ridi sempre perchè sei la cosa più bella”. Beatrice in studio ha pianto tutto il tempo pensando di non essere lei la scelta.

La puntata di Uomini e Donne continua con Sophie, che dice subito a Matteo che è bello (vestito con pantalone blu e camicia celeste), lui ribatte di essere vestito da meccanico in quanto il giorno prima gli era esplosa la macchina in autostrada. La ragazza si scusa per come l’ha lasciato in mezzo allo studio la volta scorsa per rincorrere Giorgio. Lui le dice che non le fa scenate perchè ha capito com’è fatta ed anche se c’è rimasto male ha deciso di non dire nulla e lasciarle fare quello che si sentiva, anche se dopo un’esterna alla ‘O.C. (noto telefilm anni 2000) e il loro bacio si aspettava almeno un commento.

Fanno vedere quindi il chiarimento in camerino con Giorgio. Lei è molto pacata, chiariscono anche del bacio che lei aveva giudicato ‘tiepido‘ e ritrovano l’armonia. Lei appare molto coinvolta e felice di rivederlo, gli dice anche di essergli mancato. Gli fa presente di aver baciato anche Matteo la volta scorsa, lui le chiede com’è stato il loro bacio e lei risponde “bello ma ho pensato anche te per questo non mi sono lasciata andare al 100%“. Dentro lo studio di Uomini e Donne lei ribadisce il concetto, Gianni lo fa notare a Matteo che però rimane impassibile dicendo che la volta scorsa aveva sminuito il bacio con il rivale ed oggi lo sta facendo con il suo. Giorgio chiede a Sophie se ha sentito qualcosa di diverso tra i due baci e lei riconosce, che seppur quasi sullo stesso piano, questa settimana che non li ha visti ha pensato più ad uno che ad un altro e che i due baci sono stati leggermente diversi. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.