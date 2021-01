uomini-e-donne,-colpo-di-scena-pazzesco,-davide-sceglie-chiara!-beatrice-lo-abbraccia-disperata,-caos-in-studio.-fan-sotto-choc

Come avevamo anticipato oggi è avvenuta la scelta di Davide Donadei. Il tronista ha spiazzato tutti scegliendo Chiara Rabbi che ha conquistato il cuore del tronista pugliese di Uomini e Donne. Delusione per Beatrice Buonocore. Un Colpo di scena a Uomini e donne che davvero nessuno si aspettava. Il tronista pugliese ha scelto la donna della sua vita spiazzando il pubblico. Come fanno sapere in anteprima le talpe del Vicolo delle News, Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi, la corteggiatrice arrivata in trasmissione un mese dopo la grande favorita Beatrice Buonocore. Grande delusione proprio per Beatrice

Come raccontano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle news, Davide ha un completo scuro con camicia bianca, Beatrice vestito lungo color petrolio e Chiara lungo rosa pallido. Si parte vedendo i video del loro percorso e momenti più importanti. Prima entra Bea e poi Chiara. La canzone della scelta è stata ‘Casa’ di Giordana. Si sono abbracciati per tutto il tempo della canzone e sono scesi i petali. (PEZZO IN AGGIORNAMENTO RESTATE CON NOI)

Davide, ecco il riassunto della scelta

Si parte vedendo i video del loro percorso e momenti più importanti. Prima entra nello studio di Uomini e Donne Bea e poi Chiara. Subito dopo le ragazze salutano, ringraziano tutti e anche tra di loro per il sostegno e la correttezza che si sono date e mostrate reciprocamente ed escono dallo studio. Maria prima dell’uscita dice a tutti di star tranquilli che in fondo non si sta lasciando un coniuge e non sta avvenendo nessuna tragedia in atto e ringrazia Chiara per le uova fresche che le ha fatto recapitare. Prima di far entrare Beatrice, Davide ringrazia sentitamente Maria con un omaggio floreale.

Rientra per prima nello studio di Uomini e Donne, Beatrice già con le lacrime agli occhi, lui ripercorre le loro tappe principali vissute con emozione. Le dice di essere rimasto colpito dal suo essere bambina e pura come non ce ne sono quasi più. Ad un certo punto avrebbe voluto sceglierla ma solo perchè la testa glielo diceva, quando si è interrogato su cosa realmente volesse il suo cuore ha capito che la scelta, con molto dispiacere, non poteva essere lei. La giovane gli dice chiaramente di essere delusa, perchè poteva dire e fare meno sapendo che era innamorata e che avrebbe sofferto ad un suo eventuale rifiuto. Lui le chiede di abbracciarlo prima di separarsi ma inizialmente lei rifiuta poi però torna indietro e si abbracciano con trasporto. Davide ha pianto tanto dopo, ha dovuto chiedere anche dell’acqua per riprendersi.

Interviene Gianluca De Matteis che era presente e che dice di capire le lacrime e il dispiacere di Davide perchè non stava solo facendo una scelta ma stava anche lasciando una ragazza che comunque ha vissuto un percorso ad Uomini e Donne intenso con lui e al quale si era affezionato. Maria consola Davide che comunque racconta di essere deciso della sua scelta ma talmente dispiaciuto che stamattina ha avuto un crollo, e gli dice che Beatrice ha reagito da 19 enne e ci sta, non deve prendersela e presto starà bene. Interviene anche Roberta dicendogli di essere “un piccolo grande uomo”. Gianni si complimenta con il tronista perchè è stato vero ed ha fatto emozionare con il suo trono.

Davide si riprende e fa entrare Chiara. Le dice che è rimasto da subito colpito da lei e dalla sua presentazione e poi quando è scesa nello studio di Uomini e Donne la prima volta. Le esterne più belle per lui sono state quella a Fontana di Trevi e quella in camerino dopo che lei era rimasta male perchè a suo dire in puntata lui guardava solo Beatrice. Lì ha capito di provare qualcosa di più nei suoi confronti, questo nonostante ci fosse stato un periodo in cui non riusciva più a sentirla quindi la sua scelta è lei. Chiara sorride ed abbassa la testa, poi fa cenno a Maria se può abbracciarlo e ricevuto via libera lo abbraccia fortissimo e parte la musica.

La canzone della scelta è stata 'Casa' di Giordana. Sono rimasti allacciati per tutto il tempo della canzone e sono scesi i petali. Finito il ballo il due stanno per uscire ma vengono fermati da Maurizio, il corteggiatore di Gemma, che gli dedica una sua poesia sulla Luna. E vissero felici e contenti…arriverà il Principe anche PER Beatrice.